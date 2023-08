Uno de los temas que más se ha comentado durante los últimos días en el entretenimiento colombiano es el fin de la relación sentimental de Alina Lozano y Jim Velásquez.

Según explicó en su momento la actriz, ella tomó la decisión de terminarla después de ver un video en el que aparecía el también artista en compañía de una de sus exnovias.

Aunque algunos seguidores de la pareja pensaron que podían volver a retomar el noviazgo, todo parece indicar que no ha sido así y que actualmente sostienen una relación de amigos.

De hecho, este miércoles la propia Alina Lozano apareció en sus redes explicando por qué ya no se casará con el joven —él le propuso matrimonio en vivo en un programa de televisión—.

Por qué no se casará Alina Lozano

En el video que publicó la actriz en su cuenta de Facebook aseguró que desde hace un tiempo está yendo a terapia y solo hasta este 16 de agosto entendió por qué su relación comenzó a cambiar.

“Hoy me quité un peso de encima, pero descomunal […]. Desde que Jim me propuso matrimonio yo me patrasié y lo puedo decir hasta ahora porque lo he hablado. Él no sabe que yo iba a terapia dos días [a la semana] porque cuando me atasco yo busco ayuda profesional”, explicó inicialmente Lozano.

En su afirmación, Alina Lozano detalló que desde que le pidieron la mano su actitud cambió completamente y eso lo evidenció su pareja.

“Jim nunca me ha visto entusiasmada con el matrimonio y me lo ha dicho muchas veces. Yo dije sí, pero me quedé en ‘shock’. El tema del matrimonio me aterró absolutamente, me aterroricé. Yo entré en pánico y no lo he sabido hablar con él. Eso me llevó a retirarme emocionalmente de la relación”, agregó Lozano.

La artista se mostró asombrada porque nunca se imaginó que una persona “tan joven se quisiera casar”. Además, explicó que su perspectiva cambió mucho más cuando vio el video en el que aparecía con una de sus exparejas vestido de novio.

“Cuando él hizo ese video me afecté muchísimo. Hoy en terapia me dijeron que tengo gamofobia, que viene con todo lo relacionado con el miedo al compromiso”, contó.

Y es que Lozano reveló que dicha fobia viene desde hace varios años, cuando estaba en una relación que vía iba a llegar al altar. Sin embargo, esto nunca pasó y por el contrario todo se terminó.

“Yo soñé eso con ese ser humano, pero él siempre me decía que no quería casarse. Yo tengo gamofobia producto de cosas que no procesé en esa relación. Después tuve más relaciones, pero siempre con el miedo al compromiso. Al verlo vestido de novio en ese video fue como devolverme unos 15 años”, narró en su publicación.

Por último, Alina Lozano aseguró que está sanando poco a poco eso que aún tenía guardado, pero dejó la puerta abierta a poder casarse con Velásquez en un futuro no muy cercano.

“Tengo que trabajar más porque yo me merezco ser feliz. Tengo que trabajar en ese proceso. Yo no es que me vaya a sentar a contarle esto a Jim porque eso lo tengo que trabajar yo. No entiendo por qué él se quiere casar si tenemos una muy linda relación”, concluyó.