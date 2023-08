El pasado viernes, la actriz les confirmó a sus seguidores que su relación con el también actor había llegado a su fin después de que ella tomara la decisión de acabarla.

Según explicó en su momento, un video en el que apareció el joven con una de sus exnovias fue el detonante para que ella diera un paso al costado y terminara el noviazgo que fue criticado por la diferencia de edad que existe entre ambos.

(Vea también: Alina Lozano le encontró ‘reemplazo’ a Jim Velásquez: “Se parece a él, pero más grande”)

Sin embargo, este lunes el propio artista apareció en una publicación hecha en su cuenta de Facebook y aseguró que trataría de reconquistarla puesto que era el amor de su vida.

Según contó Jim Velásquez, viajaría desde Medellín hacia Bogotá para pedirle perdón por lo sucedido y rogarle por una nueva oportunidad.

“Quiero luchar por ella. Voy a hacer todo lo posible por recuperarla. Siento ganas de que esto vuelva a surgir. Han sido días difíciles, pero siento que estoy renovado. Mi corazón me dice que la busque […]. No tengo ni idea de qué me vaya a decir. Le quiero dar su tiempo, no la quiero presionar y le quiero dejar claro que es la mujer con la que quiero estar el resto de mi vida”, aseguró el actor en el mencionado video.