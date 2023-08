Después de ser tendencia por acabar el noviazgo, Alina Lozano y Jim Velásquez reaparecieron en un video para explicar cómo fueron esos días de ‘duelo’ y desilusión, teniendo en cuenta que se iban a casar.

(Vea también: Alina Lozano devolvería anillo de compromiso a Jim Velásquez; imagen dejó varias dudas)

El primero en tomar la palabra fue el joven creador de contenido, quien brevemente confirmó la ruptura ante sus miles de seguidores.

Luego, el turno fue para la actriz Alina Lozano, quien contó que lloraron por la decisión, pero que al fin y al cabo era lo más sensato que podían hacer.

“Ya lloramos, ya gritamos, hemos hecho lo posible por hacer esto lo más sensato y tranquilo, a veces se puede y otras no”, dijo en primer lugar.

El objetivo del video tomó otro rumbo, ya que Lozano le preguntó a Jim sobre las relaciones, pues le dijo que, como consecuencia de la separación, iban a enfrentarse a un “verano largo”.

No obstante, la actriz le propuso a su ex seguir viéndose y pasar la noche sin compromiso.

“Quiero preguntarte: ¿Eres consciente de que se viene un verano largo para los dos? Estaré sola mucho tiempo porque de la noche a la mañana no me voy a meter con nadie, entonces, si tú me lo pides, puedo pasar una noche más contigo…“.

Ante ello, Velásquez, quien es varios años menor que la artista, dijo que aceptaba la propuesta siempre y cuando no se involucraran los sentimientos, pues recalcó que no quiere salir afectado por la situación.