En muchas oportunidades, los estafadores crean perfiles falsos con el nombre de un emprendimiento o negocio. Allí comienzan a subir imágenes de los productos que supuestamente venden, capturas de clientes satisfechos y comentarios positivos; todo con el objetivo de generar confianza entre los internautas.

Vale la pena resaltar que luego de la pandemia este tipo de estafas por Internet y redes sociales viene aumentando. Por lo anterior, le contamos cómo puede prevenir y evitar caer en este tipo de fraudes.

(Lea también: Comerciante quedó aburrido luego de ser estafado por falso cliente en el Tolima)

Aumento del comercio electrónico

Estas estafas han aumentado debido al crecimiento del comercio electrónico. De hecho, según datos de Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI), el comercio electrónico en Colombia crecerá 27 % entre el 2023 y el 2026, y alcanzó ventas por un valor de 55,2 billones de pesos en 2022, lo que significó un crecimiento del 38,4 %. Esto puede deberse a que la pandemia creó la necesidad de tener un e-commerce más eficiente, pero no necesariamente más seguro, lo que les permitió a los delincuentes aprovechar ese vacío para crear estafas, que con el tiempo se fueron volviendo más sofisticadas, al punto que para los clientes resulta muy complicado identificar si se trata de una tienda real o no.

La interacción es fundamental

Con el objetivo de que las personas sepan cuándo es confiable o no una tienda, pueden inicialmente revisar la interacción, ya que es común que los estafadores compren cuentas de Instagram con miles de seguidores o paguen por los mismos. Como la mayor parte de los usuarios son falsos, lo más seguro es que no interactúen con la cuenta, ya sea a través de los ‘Me Gusta’ o los comentarios. Se debe estar atento a comentarios genéricos como “buena foto”, pues pueden tratarse de automatizaciones.

Si tienen más de un nombre no sirve

En algunos perfiles se puede revisar la cantidad de nombres que ha tenido una cuenta y la antigüedad de la misma, si se ha cambiado más de dos veces, lo mejor es abandonar ese perfil. Además, es fundamental que si puede rastree las imágenes de las publicaciones que usa. Google tiene la capacidad de encontrar todas estas imágenes, de esa forma sabrá si son genuinas o no, de manera que saldrá de la duda de forma inmediata.

Revise al detalle la información que le brindan

Otro punto que se debe tener en cuenta a la hora de comprar en plataformas como Mercado Libre o Facebook Marketplace es revisar la calificación, número de ventas y contactos del vendedor, así como la calidad de los comentarios y si le envían un correo de parte de Amazon o Mercadolibre, debe tener el dominio de la página web. Por ningún motivo confíe si el correo finaliza en gmail.com. yahoo.es y demás. Si ingresa a una tienda enlazada con una red social asegúrese de no ser víctima del clickjacking, para ello debe tener su dispositivo actualizado y de preferencia con un antivirus.

Nunca entregue sus datos personales

Finalmente, es de resaltar que los fraudes no ocurren solo al comprar productos, también pasan cuando hay inversiones fraudulentas o préstamos errados. Ante esas instancias, la recomendación es nunca enviar dinero ni datos personales a personas desconocidas o que únicamente se han relacionado con usted por redes sociales, sin importar que se hagan pasar por trabajadores de la plataforma. En caso de decir que es un amigo o familiar, es importante llamarlo previamente por vía telefónica para confirmar que sí sea él y no haya sido hackeado.

Dato

La mayor parte de las estafas ocurre por desconocimiento de las personas.

Lee todas las noticias de economia hoy aquí.