La Agencia Nacional de Tierras para el Quindío ha detectado un preocupante aumento de denuncias en los últimos meses relacionadas con tramitadores falsos en la región.

El último caso se registró en el municipio de Calarcá, donde varias personas estuvieron a las afueras de la Casa de la Cultura, realizando inscripciones de cédulas, recolectando firmas y huellas, así como la vinculación de documentos para trámites de tierras.

(Lea también: Alertan por nuevas estafas que están haciendo con inteligencia artificial; no caiga)

La coordinadora de la entidad para el departamento, Natalia Andrea Pérez Alonso, advirtió que este tipo de procedimientos no corresponde al actuar de la Agencia Nacional de Tierras y llamó a la comunidad a estar alerta ante estas prácticas engañosas.

Pérez Alonso enfatizó que no existen intermediaciones y que todos los procedimientos de adjudicación, formalización u ofertas de tierras son sin costo alguno. Es crucial que la comunidad esté informada sobre los procesos legítimos y evite caer en manos de delincuentes y ladrones.

Además, se detectó que a estas denuncias que ya se han reportado en 3 municipios se suman cobros ilegales con montos que oscilan entre $ 15.000 y $ 1.000.000 por supuestos trámites autorizados por los falsos tramitadores.

Ante esta situación, la Unidad de Gestión Territorial de la Agencia Nacional de Tierras hace un llamado a líderes de asociaciones, alcaldías y centros de control para estar atentos a las denuncias y registrar formalmente cualquier caso sospechoso.

“Tenemos identificado que están utilizando formularios con logos de la agencia que ya no tienen validez porque ya no existen, los procesos de inscripción se hacen directamente en la oficina o en la línea WhatsApp 3118681902. La forma en la que se puede verificar la autenticidad de nuestros funcionarios son los carnés que nosotros usamos que tienen un QR para verificar en línea si esa persona trabaja o no con la entidad”, sostuvo la coordinadora departamental.