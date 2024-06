Rafaella Chávez habló de su exnovio Camilo Cuervo, con quien tuvo una relación de un año y lo recordó con cariño.

(Vea también: “No soy maltratador”: novio de hija de Marbelle se defendió de críticas por polémico video)

La pareja terminó su relación meses después de que circulara un video en el programa ‘La red’ en el que se veía a la pareja discutir en el concierto de Paulina Rubio. Uno de los presentadores comentó que eran la ‘tóxipareja’.

“Yo terminé mi relación con Camilo hace dos meses, estoy sola. De una relación que me enseñó muchísimo y siento que el acto de amor más importante que pueda tener con otra persona es no negar el paso de esa persona por la vida”, dijo la hija de Marbelle.

“Al día de hoy él dice que no sabe quién soy yo, que no se acuerda de mí, que no sabe quién es Rafaella, la persona con la que compartió un año de relación”.

“¿Cómo así Camilo, si todos te vimos con ‘Rafa’?”, dijo el presentador Andrés Simón.

Lee También

“Yo jamás lo olvidaré, la única posición que no debo tener es decir: ¿quién es Camilo?, ¿de qué me hablan?”, contó la hija de Marbelle en tono sarcástico.

Después, contó: “Igual, Camilo es un gran hombre, una gran persona, lo que siento es que la forma en la que se va uno de las personas dice mucho, dice más en la forma en la que estás”.

“Los hombres no tienen idea de irse, aprendan”, contó la actriz Viviana Santos, una de las presentadoras del pódcast.

Después tomó la palabra Andrés Simón y le dijo a Chávez: ¿Estarías en relaciones abierta?

“No, nada” Y, ¿experimentar con un trio?: Sí, lo he hecho no he tenido tapujos en este tipo de temas”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por RAFAELLA ⭐️ (@rafaellamusik)

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.