Carolina Ramírez, actriz de ‘La reina del flow’, confirmó al programa ‘Lo sé todo’ en exclusiva, que se separó del productor Mariano Bacaleinik, después de 16 años de matrimonio. Admite que se siente feliz y que realmente lo conoció cuando se separó.

Ante los rumores de la separación, en declaraciones al medio, la caleña contó:

“Estábamos esperando a dar la noticia con esta tranquilidad, con esta paz y sin tanto dolor. Las cosas también tienen una fecha y duran lo que tienen que durar. Tengo la tranquilidad de todo esto porque hubo mucho amor”.

Después, dijo: “Nosotros teníamos una relación cordial y respetuosa. Somos dignos de la relación que tuvimos porque pudimos darle fin de alguna manera muy amorosa a este proceso”.

“Uno sabe realmente con quién se casa cuando uno se separa”

“Yo me siento muy orgullosa del hombre que me casé. Ahora que no estamos juntos, no hay golpes bajos, mezquindades , no fue una separación por una deslealtad de alguno de los dos. Tenía que durar lo que tenía que durar”, contó Ramírez.

La actriz comentó que, aunque sufrió dolor por su separación, sintió que moría pero al final pudo alcanzar la luz que necesitaba para afrontar ese trance.

Cuál es la nueva pareja de Carolina Ramírez

La actriz confirmó al medio en mención que tiene un nuevo amor y es argentino.

“No hay cosa más hermosa que el amor, hay que estar abierto y por el amor hay que jugársela. Ahora tengo novio, de hecho. Me divierto, estoy feliz, me encanta y lo mejor es que no me detengo en dramas”.

Está disfrutando del tiempo y del día a día con su pareja con quien también ha aprovechado para viajar y recorrer Argentina.

¿Qué ha pasado con Carolina Ramírez?

La caleña está preparando un nuevo proyecto de cine en Buenos Aires y en pocas semanas estará aquí en Colombia para grabar una serie.

“Quiero hacer mucho cine argentino y me gusta mucho la forma de las actuaciones. Ya tengo grupo artístico aquí, el cual me ha permitido hacer teatro independiente. Soy la colombiana y no pretendo ser una argentina”, contó Ramírez.

