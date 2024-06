Carolina Ramírez conoció a Mariano Bacaleinik, un empresario argentino, famoso por varias producciones importantes en el país, se conocieron en Cartagena y se enamoraron desde ese entonces.

Pasaron por mucho y se posicionaron como una de las parejas de la farándula más estables. Ramírez, siendo una actriz muy cotizada, se mantuvo firme en su relación con el empresario.

Sin embargo, se confirmó que los dos se separaron y luego de tanto tiempo, Ramírez dio detalles del porqué llegaron a tomar esa decisión:

“Uno va madurando y se da cuenta de que las cosas tiene una fecha. Yo tengo la tranquilidad de que hubo amor, tenemos una relación cordial, respetuosa, dignos de la relación que sostuvimos. Para darle fin tuvimos que poner ese amor que teníamos para hacerlo bien. Uno sabe con quién se casa el día que se separa y yo me siento muy orgullosa del hombre con el quién me casé. No hay golpes bajos, no fue una separación por deslealtad de ninguno de los dos. Hay que ser muy cuidadosos con el otro porque fue una persona que te amo mucho y hasta siempre lo voy a cuidar, así como él a mí. Pasé unos 16 años de mi vida increíbles”.

Pero no es todo, pues la actriz confesó que ya tiene novio y está dichosa de la vida:

“No me estoy deteniendo mucho en dramas, es disfrutar la vida, el día a día, hay días buenos, malos, me muero de la risa, estoy recorriendo el país, estoy haciendo un proyecto nuevo“.

A pesar de que no contó más detalles respecto a su nuevo amor, el brillo de sus ojos lo dicen todo.

