Camilo Cuervo, novio de Rafaella Chávez, tuvo que compartir un video en sus redes sociales aclarando los comentarios que le llovieron por un video en el que se ve supuestamente peleando con la hija de la cantante Marbelle.

La presunta discusión se llevó a cabo en el concierto de Paulina Rubio en Bogotá, el pasado 16 de febrero en el Movistar Arena, y difundido por el programa ‘La red’ en la que se ve a la cantante llorando.

“La ‘toxipareja'”, dijo Mary Méndez, presentadora de ‘La red’, mientras se emitían las imágenes.

Cuervo se defendió y contó todo a través de un video:

Según Cuervo, el contexto se malinterpretó y se mostró como no era. “Rafa y yo somos una pareja normal que somos figuras públicas pero tenemos nuestros problemas como todos ustedes, tenemos discusiones, conflictos, lloramos y todo igual”.

“De pronto, no era el escenario, pero básicamente este medio de comunicación mostró el video como no debía y me tildaron de la persona más conflictiva, el ogro más terrible, el maltratador y pues no estoy de acuerdo con lo que pusieron en estas imágenes”, contó Cuervo.