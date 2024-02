Bogotá se prepara para celebrar uno de los eventos más emblemáticos de la música, Festival Estéreo Picnic que este año se llevará a cabo el 21, 22, 23 y 24 de marzo en el Parque Simón Bolívar.

Una de las bandas que dijo no al festival fue Paramore, quienes expresaron su disculpa por no estar en el evento por medio de un comunicado, la cual ya fue reemplazada por ‘Kings of Leon’.

“Debido a circunstancias imprevistas, Paramore ya no podrá asistir y actuar en este evento. La banda se disculpa por cualquier inconveniente”.

¿Artistas que cancelaron participación en Estéreo Picnic 2024?

Ahora, hay tres artistas internacionales que le dijeron adiós a esta edición del festival. Se trata de Rina Sawayama, Jaden Smith y Dove Cameron.

Los artistas también han retirado su participación en otros festivales de la región este año, como es el Lollapalooza en Argentina y Chile. Aunque se confirma su ausencia, no se han proporcionado detalles sobre las razones de estas cancelaciones.

Sin embargo, se anticipa que tanto el evento como los artistas puedan emitir algún comunicado al respecto en las próximas horas.

Por otro lado, la organización ya anunció los nombres de los artistas que se sumarán al festival, se trata de: The Vaccines, Leisure y Saiko han ratificado su participación en marzo.

The Vaccines, una banda británica de indie, el grupo de música electrónica Leisure y Saiko, un cantante español de música urbana.

¿Dónde será el Festival Estéreo Picnic 2024?

Es la primera vez que el Estéreo Picnic se hará en Bogotá, para esta edición, la organización eligió al Parque Simón Bolívar como la sede del evento, luego de varias conversaciones con el alcalde electo Carlos Fernando Galán.

