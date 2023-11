“En el 2023 173.000 personas asistieron al Festival Estéreo Picnic cerca a Bogotá, que es la capital nacional de la cultura, del entretenimiento. También ya es un referente internacional en términos de entretenimiento. Yo creo que ya llegó la hora de que ese festival pueda realizarse en nuestra ciudad”, sentenció el alcalde electo de Bogotá Carlos Fernando Galán en un video para redes sociales, una noticia que alegra a la gran mayoría de asistentes al festival cuyo mayor problema siempre fue la movilidad y el transporte.

Bogotá está lista para recibir al Festival Estéreo Picnic desde 2024. Trabajemos juntos para hacer de Bogotá una capital internacional de la cultura. pic.twitter.com/jnqdRy6ylh — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) November 23, 2023

Y es que este festival, que el año entrante se realizará del 21 al 24 de marzo, lleva realizándose desde hace varios años fuera de la capital, en lugares aledaños. Fue el caso de el Campo de Golf Briceño 18, un lugar que acompañó a este gran evento desde 2019, y que al parecer, se despide para abrir paso a una nueva apuesta. “Hay que cumplir todos los trámites y los permisos que se requieren. Bogotá cuenta con los escenarios y las facilidades tanto de movilidad como de infraestructura, que permiten que quienes la habitan y quieren asistir a esta oferta cultural puedan hacerlo fácilmente”, continuó Galán.

De ser así, los asistentes tendrían mayor facilidad a la hora de entrar y salir no solo por el tráfico y el transporte, sino también por la cercanía y la economía que puede brindar esta alternativa. ”También queremos que los que llegan de otras ciudades del país, de otros municipios, de otros países, tengan la posibilidad de acceder a esta oferta cultural. En Bogotá dos de cada tres personas asisten a eventos culturales, y uno de cada tres millenials asiste a conciertos… aquí tenemos una gran oportunidad, trabajemos juntos”, concluye el alcalde electo con respecto a lo que podría ser una gran posibilidad.

Sin embargo, los organizadores del evento no han confirmado aún si ya es un hecho que el Festival Estéreo Picnic 2024 se realizará en la capital, aunque se rumoraba que cambiaría de locación.

Este es el cartel de artistas del FEP 2024

La música en vivo es la representación más poderosa de El Presente. Minutos que marcan décadas. Coros en comunión con decenas de miles de corazones. Una voz que no reconoce el pasado ni el futuro sino el Ahora. El Festival Estéreo Picnic confirmó a Feid, Blink-182, Paramore, SZA, Sam Smith, M.I.A., Limp Bizkit, Arcade Fire, Thirty Seconds To Mars, Bad Gyal, Placebo, Arca, Hozier, The Offspring, Proyecto Uno, Greta Van Fleet, YSY A, ZHU, Phoenix, Grupo Frontera y más las noches del 21, 22, 23 y 24 de marzo de 2024.

Ferxxo con su invitación definitiva a parchar y desbordarnos con los “mores” en una noche épica de perreo. El sueño final de Blink-182 en Sudamérica: Tom, Mark y Travis, sí Travis, en vivo. Paramore y la avasalladora Hayley Williams en el mayor disturbio de sus 20 años de pop punk. Solána Imani Rowe o SZA para el debut en Un Mundo Distinto de la Mujer del Año de 2023. Sam Smith en su gloria y con sus himnos: “Unholy”, “Too Good At Goodbyes” y “I’m Not The Only One”. M.I.A. con “sticks and stones and weed and bongs” para la llegada de su revolución creativa, cultural y política. Arcade Fire, emperdorxs del indie rock, para su primera experiencia en vivo en Un Mundo Distinto: el sueño de la nación alternativa del Siglo XXI. El devastador regreso de una banda icónica de los últimos 25 años: Brian Molko y Placebo. Todos estos universos sonoros protagonizarán el #FEP2024 junto a íconos musicales como Limp Bizkit, Thirty Seconds To Mars, Arca o Bad Gyal.

Las voces del Ahora como Hozier, Dove Cameron, Gabriela Ponce, James Blake, Rina Sawayama, Omar Apollo, Nicolai Fella, Jaden, Susana Cala, Laura Pérez o Kevin Kaarl. El baile desenfrenado con YSY A, Tainy, Proyecto Uno, Puerto Candelaria, Fruko y Sus Tesos o el Grupo Frontera. Los bajos de El Presente en los beats de The Blaze, Four Tet, ZHU, Black Coffee, Okraa, Ruzto, The Blessed Madonna, Poolside, La Etnnia, Penyair, Latin Mafia, WhoMadeWho, Verraco y Overside. Desde los ansiados estrenos de Greta Van Fleet y King Gizzard and The Lizard Wizard hasta los esperados regresos de Phoenix y The Offspring. Todo esto y más en el Aquí y el Ahora del Festival Estéreo Picnic: cuatro días de presente eterno para vivir la vida ya.