No obstante, Blink 182 no dejó con las ganas a los colombianos y cumplirá la promesa que hizo de hacer su primer ‘show’ en el país en 2024, durante el festival.

El cartel del Festival Estéreo Picnic 2024 además contará con la presentación de artistas como Sam Smith, que ya se había presentado en el evento, y las bandas Paramore, 30 second to mars y The Offspring.

Para los que les gusta el reguetón y el merengue también habrá opciones. Feid será el máximo exponente de la música urbana, mientras que Proyecto Uno y Fruko y sus tesos pondrán a bailar a más de uno.

Artistas que estarán el Festival Estéreo Picnic 2024

En la lista oficial del evento musical también aparecen:

Hozier

James Blake

Grupo Frontera

Dove Cameron

Nicki Nicole

La Etnnia

M.I.A

Este es el cartel completo:

Cuándo es el Estéreo Picnic 2024 y dónde

El evento de música se llevará a cabo el 21, 22, 23 y 24 de marzo de 2024, y se venderán combos de tres o cuatro días para los que quieran ir.

Como de costumbre, el FEP 2024 se organizaría en el Campo de golf y centro de eventos de Briceño 18, que pertenece a William Vinasco, reconocido narrador y locutor.

Boletas para Festival Estéreo Picnic 2024

El evento lanzó a la venta las boletas en octubre de 2023, para los creyentes; es decir, aquellos sin conocer el ‘line up’ tenían claro que querían disfrutar del festival.

La boletería se consigue a través de Eticket.com.

