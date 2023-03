La noche del viernes, Noticias RCN informó del gran trancón que se prolongaba por la entrada norte de la capital y a lo largo de toda la vía Bogotá-Briceño.

Varias personas reportaron que el altísimo flujo vehicular llegaba incluso a la calle 170 de Bogotá.

Además, se presentó un retraso en algunas presentaciones. Varios lo atribuyeron a que los artistas quedaron atrapados en el trancón:

Marica no puede ser que hasta Blondie los haya cogido un trancon de verdad que ya es inviable esta situación

Me perdí 45 minutos del show de Blondie porque la banda literalmente estaba atrapada en un trancón. Increíble que la logística del FEP sea mala hasta para eso.

Sin embargo, la congestión no se limitó a la llegada, sino que también afectó ese mismo corredor vial en sentido contrario, cuando todos los asistentes al evento salieron y se dispusieron a regresar a Bogotá.

Lee También

El festival terminó hacia las 2 de la mañana, pero los reportes de trancones se prolongaron durante toda la madrugada. A las 3 de la mañana comenzó el desespero:

Es una soberana porquería el manejo del tráfico saliendo del FEP. Salí hace 1 hora y 30 del concierto y estoy metido en un trancón en Sopó con tráfico detenido a las 3:40am porque no dejaron salir del parqueadero a la autopista

Incluso desde Chía la situación era caótica:

No pues mire el trancón a esta hora. Fueron tres horas ida y regreso desde Chía para recoger gente. De 1 a 4 am y eso que regresamos por Zipaquirá. Si no, allá estaríamos todavía. pic.twitter.com/1a06vnBXTT

— Amy Marie (@eimiwainjaus) March 25, 2023