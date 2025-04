Marbelle ha sido objeto de múltiples debates y discusiones en el ámbito tanto musical como de redes sociales, especialmente en la plataforma X, donde se destaca por sus posturas firmes y directas respecto a diversos temas políticos y sociales.

Sus declaraciones han causado opiniones divididas: hay quienes aprecian su franqueza, mientras que otros critican duramente su manera de expresar sus pensamientos, en particular sus comentarios contra la administración del presidente Gustavo Petro.

A lo largo de su carrera, Marbelle ha logrado mantenerse relevante en los medios gracias a su indudable talento vocal y su sólida trayectoria artística. Sin embargo, es su personalidad lo que realmente provoca que su nombre aparezca frecuentemente en titulares. A pesar de las críticas, muchos valoran su capacidad para mantener una comunicación sin filtros y genuina, características que la han mantenido como un tema de conversación constante entre el público y los medios.

Presentador reveló cómo es Marbelle como persona

Recientemente, el enfoque sobre Marbelle tomó un giro inesperado cuando Brian Ortiz, un destacado presentador, decidió compartir su propia experiencia con la cantante colombiana a través de un video en TikTok. En este, Ortiz se apartó de los temas de política y crítica que habitualmente rodean a Marbelle para centrarse en su comportamiento en el contexto personal y laboral.

“Nada de hablar de política o críticas hoy, quiero hablar de cómo es Marbelle como persona con sus colegas. De hecho, Marbelle es una de las personas más educadas que he conocido en el medio artístico en Colombia. Y sí, encontrar personas educadas en este medio no es el pan de cada día, lo sabemos los que estamos involucrados de una u otra forma”, señaló Ortiz.

Su testimonio aporta una perspectiva diferente, mostrando a una Marbelle educada y respetuosa, capaz de expresar gratitud y amabilidad en su ambiente laboral.

Añadió que, a pesar de no ser amigos cercanos, sus interacciones ocasionales en el canal donde ambos trabajaban le permitieron observar el comportamiento respetuoso de la cantante: “Así no conozcas a nadie, dice ‘Buenos días, buenas tardes, buenas noches, con permiso y gracias’. Ella no se mete con nadie, a menos de que se metan con ella”, detalló Brian Ortiz en su vídeo.

Finalizó diciendo: “Es una de esas artistas que vale conocer, lo que ven en pantalla es así, no soy íntimo de ella, pero lo que no le gusta lo dice, si le gusta algo lo felicita, a ella uno la saluda con gusto”.

Este relato de Ortiz ofrece un contraste destacable con la imagen pública que se tiene de Marbelle, recordando que las figuras públicas pueden tener múltiples facetas y que las percepciones pueden ser, a menudo, unidimensionales y sesgadas.

El acercamiento de Ortiz hacia Marbelle evidencia la complejidad de las personalidades en el mundo del entretenimiento y cómo las interacciones fuera de los escenarios pueden diferir significativamente de la figura pública que se percibe a través de los medios. Por último, este testimonio no solo enriquece la comprensión pública sobre Marbelle, sino que también invita a una reflexión más amplia sobre cómo se juzga y se entienden a las celebridades.

A pesar de las constantes críticas que rodean a la cantante, ella sigue enfocada en su carrera y en los musicales que comparte con otras colegas, como por ejemplo, Majida Issa, quien ha sido parte de la carrera de Marbelle desde hace mucho tiempo.

