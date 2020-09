green

“Yo vengo del campo, de allá soy. Me falta mucho por aprender y conocer, pero ojalá me dé la vida para hacerlo”, dijo, luego de manifestar que no tenía idea de qué vino estaba tomando, en respuesta al interrogante de un seguidor sobre la bebida que tenía en mano.

Sus honestas palabras fueron bien recibidas por internautas que han destacado su humildad en publicaciones de cuentas dedicadas a famosos que replicaron su historia de Instagram, que ya no está disponible en su perfil.

Instagram @rastreandofamosos

Dentro de los comentarios no faltaron los que hicieron referencia a su ex, Lina Tejeiro, de quien siempre le hablan o preguntan, a pesar de que en un momento Rivera pidió que dejaran de hacerlo.

Andy Rivera lanzó recientemente ‘el remix’ de su canción ‘La oficial’, que se especula estuvo inspirada por la actriz de ‘La ley del corazón’.