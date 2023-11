La actriz Paola Moreno, reconocida por trabajar en producciones como ‘La esclava blanca’ o ‘Tía Alison’, no escondió una experiencia que para ella en ese entonces era motivo de orgullo, pero hoy lo ve como algo insano e irresponsable.

Así como otros famosos que han hecho dietas extremas para bajar de peso, como Marilyn Patiño comiendo piña y atún, Moreno contó en ‘La red’ que adaptó una peligrosa técnica con la que se intervino la lengua.

(Vea también: Actriz Paola Moreno, de ‘Esclava blanca’, casi muere por tomar medicamento equivocado)

Siempre ha estado acomplejada con su peso. Dice que sus compañeras la influenciaban para comer piña y atún, porque estaban haciendo dieta. Contó que vivió fuertemente el auge de los problemas alimenticios como la anorexia o la bulimia por la presión de ser delgada y que veía cómo sus amigas vomitaban en los baños del colegio luego de haber comido.

Ella trató de comer solamente una manzana al día, pero nunca lo logró y dice que fue “gracias a Dios”. La artista señaló que ha intentado varias cosas para bajar de peso, pero que tal vez la experiencia más fuerte que vivió intentándolo fue cuando perdió casi un kilo por día durante 16 días.

“Me puse una maya en la lengua, esto era que me cosían. Fueron 16 días con esa maya en la lengua, que además es dolorosísimo. Nos daban como una dieta así de líquidos hecha con verduras, pollo. Bajé como 17 kilos, explícame lo poco sano que debe ser casi un kilo por día, es demasiado. Yo me veía y decía ‘estoy regia’. Yo orgullosísima”, contó al respecto.

Además de contar la experiencia traumática, Moreno también contó la actual relación que tiene con su cuerpo y que a pesar de que llegó a medidas tan desesperadas como esta molesta intervención, hoy puede decir que está sana.

Pesa 68 kilos y no pesaba eso desde que estaba en séptimo u octavo en el colegio. “Más allá de los que dice la báscula hoy tengo mi tiroides en los valores que son. Ahora me llega mi periodo cada mes exacto. Tengo más energía, no me dueles las rodillas, ya no tengo una vesícula llena de cálculos porque además me la tuvieron que quitar. Hoy sí siento que mi cuerpo está sano”.

