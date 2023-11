Rafa Taibo está en boca de miles de colombianos por contar recientemente que su actual hija adoptiva algún día fue su pareja. La mujer, de 24 años, fue entrevistada en ‘La red’ para contar su perspectiva de la relación, que hoy es de amor familiar.

Didí Taibo, sanadora espiritual o ‘bruja blanca’, contó que su vida fue muy dura hasta que conoció al presentador, locutor e investigador paranormal, que se ha tomado las pantallas colombianas con su programa ‘Ellos están aquí’, del cual, por cierto, anunció una nueva temporada.

Cómo se conocieron ‘Rafa’ Taibo y Didí Taibo, su expareja e hija

En la reciente entrevista ella contó que entró a trabajar a un restaurante y que el primer día que entró lo conoció. “Empezó a decirme ‘qué luz, qué niña tan bonita’. Nunca lo vi como que me estuviera coqueteando sino que vio algo que no había visto nunca. Tuve que dejar ese trabajo pero él se dio las mañas de buscarme. […] Me invitó a cenar. Me dijo que llevara la hoja de vida”, contó.

Dijo que el día de la cena ella terminó contándole toda su vida y el presentador terminó conmovido por lo que había tenido que vivir y sintió un afán de protegerme. “Soy hija de una madre bipolar, en depresión todo el tiempo y un padre ausente y que la peor decisión de mi vida fue conocerlo. Tengo dos seres que me salvaron, que me criaron, mis padrinos de bautizo, de muy bajos recursos, que hicieron lo que pudieron”, agregó.

Luego, contó que cuando conoció a ‘Rafa’ Taibo, él le dio la oportunidad de estudiar y de conocer qué era lo que podía ayudar en el camino de ser una adulta independiente. “Mi papá fue eso, mi salvavidas, mi rescate. Me acogió y lo que mi familia biológica no pudo”, prosiguió.

Por último, contó que tuvo un novio con el que terminó por maltrato físico y al volver a ‘Rafa’ Taibo por esta traumática experiencia, fue que él terminó adoptándola.

“Me dijo ‘yo siempre he sido esa persona dadora, que ha estado contigo en todos los momentos. Yo te quiero adoptar’. Lo miré y me reí y le pregunté: ‘¿Cómo vas a adoptar a una pendeja de 24 años?’ […] Fuimos al odontólogo y al final él me cogió la mano y yo le digo: ‘Gracias, papá’. Los dos lloramos y él se quedó: ‘Eso soy, tu papá, aquí estoy contigo’. Cada vez que le digo ‘papá’ para él es importante que se lo recuerde. Somos los Taibo, al que le guste bien y al que no que eche pomadita”, concluyó.

