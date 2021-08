En las últimas horas se ha hecho viral un video en el que un celador se estrella contra una pared y luego es arrastrado por el piso de lo que asegura el alcalde de Armenia es un hecho paranormal.

Mientras los implicados aseguran que se trata de un ataque de un fantasma, el español Rafa Taibo, recordado por el programa ‘Ellos están aquí‘ que se emitía en el canal RCN, dio un pequeño análisis sobre lo que él considera al ver estas imágenes.

Lee También

Análisis de Rafa Taibo, de ‘Ellos están aquí’, sobre supuesto fantasma en Armenia

El español que se quedó a vivir en Colombia puso como antecedente que él no acostumbra a hablar de videos que él no haya hecho porque para entender la situación se debe tener en cuenta “el contexto, la persona y por esa razón es muy complejo y difícil crearse una opinión basada en un análisis rápido”.

Con esa salvedad, Rafa Taibo también expresó que “la calidad de la imagen es pésima y solo se puede fijar en el lenguaje corporal de la persona”, que tampoco es muy clara porque el celador se estrelló contra una pared y luego cayó al piso.

“Ninguno de los movimientos que aparentemente alguien invisible hace y que parece empujar a la persona está desconectado de la acción física del individuo”, explicó Rafa Taibo.

Después dio las dos razones por las que no cree un fantasma haya sido el provocador de este hecho que causó gran revuelo en Armenia durante las últimas horas, pues el mismo alcalde señala que no las imágenes no son falsas.

“El primer tropiezo no podría ser totalmente antinatural, en el segundo movimiento donde parece que lo arrastran, al parecer, podría ser una acción de sus piernas que están en movimiento. Por lenguaje corporal podría ser un simple tropezón y por ese análisis superficial me cuesta atribuir esto a una acción a una entidad paranormal”, sentenció en palabras publicadas por RCN Radio.

(Vea acá: Quién es la nueva novia (de RCN) de Rafa Taibo; la segunda que tiene de ese canal)

Video de fantasma en Armenia

Estas son las imágenes en las que muestran el supuesto ataque a un guarda de seguridad en la Alcaldía de Armenia: