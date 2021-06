El español Rafa Taibo habló por primera vez del infierno que vivió durante el último mes, luego de estar internado en una UCI por COVID-19. Lo hizo con Noticias RCN y allí dio detalles de por qué sintió que iba a morirse.

El director del programa ‘Ellos están aquí‘, del Canal RCN, ya está reposando en su casa, pero todavía tiene que mantenerse conectado a una bala de oxígeno. De todas maneras, el también actor está contento porque pudo ganarle la batalla a la muerte y se siente cada vez más fuerte.

“Estoy renacido. En dos ocasiones durante este mes y medio he estado con un pie en la tumba, he visto de frente el rostro de la muerte, he estado rendido ante ella. Dije: ‘No más. Si me tengo que ir, lléveme’“, expresó Taibo al recordar los días más oscuros que pasó en la clínica.

Después de eso, el español trató de explicar de forma gráfica lo fuertes que fueron los peores síntomas del coronavirus que lo afectaron.

“Este virus lo he sentido como un ser vivo en mi interior, casi como un demonio que te posee, es una posesión infernal. De repente no podía mover los ojos porque era como si te clavaran agujas, de repente te faltaba el oxígeno. Temblores, sudores, dolores en los riñones… era como si estuvieran escaneando tu cuerpo desde el interior“, agregó.

Taibo también aclaró que en ningún momento quiso hablar mal de la vacuna contra el COVID-19. Él empezó a presentar síntomas muy fuertes un día después de recibir la primera dosis, pero luego entendió que al momento de ser vacunado ya estaba contagiado.

“Soy partidario de la vacuna. Ni los médicos ni yo podemos achacar a la vacuna el hecho de adquirir el virus“, concluyó el presentador del programa paranormal del Canal RCN.