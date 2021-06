Este jueves, Luisa Fernanda W publicó 2 videos cortos en su Instagram con la única intención de despertar a su novio, Pipe Bueno, quien se estaba quedando dormido mientras veía televisión recostado en la cama.

En la secuencia se puede ver que la ‘influenciadora’, que tiene más de 15,7 millones de seguidores en dicha red social, entra al baño de su cuarto y moja varios pedazos de papel higiénico.

Luego, se acerca a Pipe y le lanza el papel mojado a la cara, asustándolo y despertándolo de inmediato. En una reacción de rabia, el artista de música popular abre los ojos y al darse cuenta qué lo había despertado, cogió el pedazo de papel mojado y se lo lanzó con fuerza a Luisa.

Lee También

En medio de su risa, la también cantante agarró un pedazo pequeño del papel y se lo volvió a lanzar, algo que molestó aún más a Pipe Bueno, que cambió su posición de la cama para tener más fuerza y tomar venganza.

Luisa Fernanda W no publicó más acerca de esta pesada broma, mientras que Pipe Bueno, que recientemente contó cómo se sintió al ver a su actual novia y a su ex, Jessica Cediel, juntas, no dijo nada en sus redes respecto a la mofa.

Luisa Fernanda W juega pesada broma a Pipe Bueno y lo despierta