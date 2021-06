green

Rafa Taibo insinuó que su malestar, por el que fue hospitalizado en la Clínica Country (de Bogotá), se presentaron por la dosis contra la COVID-19 que recibió, y se preguntó por lo que hubiera pasado de no haberse puesto la vacuna.

No obstante, dos días después, el presentador de ‘Ellos están aquí’ confirmó que tiene el virus; no explicó si se vacunó ya infectado o si se contagió después, pero por sus complicaciones fue trasladado a la Clínica Reina Sofía y fue internado en una UCI, dijo en otro video.

“Estoy en la UCI. Llevo todo el día durmiendo, que era lo que necesitaba. Me encuentro bien; en cuanto me muevo, me agoto. Tengan mucho cuidado. Esto del coronavirus parece que no nos va a tocar, que está lejos, que es una gripa. Es una pesadilla”, afirmó el también actor, que dijo haber encontrado un objeto donde murió Luis Andrés Colmenares.

Taibo además agradeció el masivo apoyo que ha recibido de todos sus seguidores y colegas, y les recalcó la importancia de mantener los protocolos de bioseguridad para evitar contagiarse y contagiar a los familiares.

Les envió ánimos a las personas que se encuentran en la misma situación que él, pero que no cuentan con una buena asistencia o recursos para recibir la misma atención que él.

Finalmente reiteró que, entre todo, está bien, como se escucha a continuación: