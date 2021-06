green

Laura Tobón agregó que no solo lo ha padecido ella, sino sus hermanas, que lo han reconocido públicamente.

Por eso, en su Instagram, les mandó un mensaje a las adolescentes que la siguen, porque —anotó— tiene una responsabilidad con todas ellas.

“Lo queramos o no, siempre estamos constantemente comparándonos con el cuerpo de las otras, a tal punto que nos sentimos mal con nosotras mismas”, anotó.

La presentadora, que justamente habló hace poco de los complejos que tuvo en su adolescencia, estuvo con Ana Salgado, médica con maestría en nutrición clínica, para profundizar en el tema y tratar de crear consciencia sobre los estereotipos.

Le contó sobre los trastornos con los que ha tenido que tratar durante toda su vida; estos comenzaron desde que era pequeña.

“Las personas me fueron poniendo ese estereotipo de delgadez extrema en la que tenía que estar para hacer parte de un mundo un poquito tóxico, en aquella época”, anotó.

Laura Tobón pide conciencia sobre salud alimentaria

Dijo a los jóvenes que lo más importante es priorizar la salud ante cualquier estereotipo de belleza

“En eso, a mí me faltó un montón, porque a veces yo solo pensaba en ser bonita. En las pasarelas me moría del hambre o me comía no sé cuántos laxantes o hacía mucho deporte y no estaba pensando en mi salud y cómo podría afectarme todo esto que le estaba haciendo a mi cuerpo”.

La doctora Salgado hizo énfasis en que los trastornos de conducta alimentaria son una enfermedad real, como cualquier otra, y que es vital la atención.

De hecho, destacó que muchas de estas conductas pueden causar muertes para cualquiera que las padezca.

Acá, la confesión de Laura Tobón: