‘Epa Colombia’ dejó ver que su elección (estudiará Administración) está ligada al emprendimiento, materia en la que ella ha logrado grandes resultados.

La ahora empresaria —que recientemente reprochó al Gobierno— dijo en un ‘live’ con su nueva universidad que ve su llegada allí como una oportunidad de seguir creando empleo y así cambiarles la vida a muchas personas.

Sin embargo, el beneficio irá en doble vía, pues Daneidy Barrera contó que toda la experiencia que ha logrado con su compañía la implementará en la universidad “para enseñarles a muchas personas”.

Recordó que en su familia no le pudieron dar la oportunidad de estudiar ante la falta de recursos, por lo que agradeció que pronto estará estudiando en esa universidad.

“Gracias a Dios, me he permitido crecer y tener los seguidores que me compran keratinas para poder decir: ‘Voy a estudiar y ya voy a salir adelante'”.