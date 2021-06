green

La empresaria, que transformó su convertible para repartir sus keratinas, aseguró que no ha podido salir del país por el proceso legal que le abrieron, cuando se grabó destrozando estaciones del sistema de transporte de Bogotá, en una protesta del 2019.

‘Epa Colombia’ dijo que le imputaron los delitos daño en bien ajeno, instigación a delinquir y terrorismo, por lo que ha venido pagando , y le parece “injusto” que a otros vándalos no los procesen.

“Me equivoqué como cualquier ser humano, pero yo he venido pagando por mis errores. No puedo creer que [haya] tantos vándalos y no los judicialicen. Me parece injusto porque yo cometí el error y no he podido salir de Colombia a vender mis keratinas porque tengo tres delitos”, dijo la también ‘influencer’, podría tener otro lío legal por hablar del exnovio de Andrea Valdiri.

Antes de publicar el video donde se queja, que aparece a continuación, ‘Epa Colombia’ publicó una historia en la que se pedida medidas legales contra Andrés Escobar, caleño que disparó al aire con una pistola de fogueo, según él, para disuadir manifestantes.

La empresaria también envió un mensaje a las personas que marchan para “salir a delante” y aseguró que a pesar de las adversidades ella también intentará cumplir su objetivo: vender sus keratinas en el exterior.

La joven, que ahora empezará a estudiar en la universidad, le sigue apostando a su producto para alisar el cabello, con el que ha podido conseguir un apartamento, carro y varias casas para su negocio.