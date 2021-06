green

Mr. Black vio en ella una muestra de lucha, “la expresión de que sí se puede echar para adelante”, por eso la invitó a ser la estrella de su próximo video.

“Yo la vi bailando normalito, con la alegría y tirando pase. Me sentí muy orgulloso de tenerla ahí al lado, porque es una mujer luchadora colombiana”, agregó el cantante.

Daniella Álvarez cuenta cómo hace para bailar champeta

La propuesta de Mr. Black llegó después de que la vio bailando en una de las fiestas del ‘Desafío’, donde ella se gozó la parranda.

Sin embargo, ella confesó que lo pudo hacer mejor, pues no tenía puesta la prótesis que le permite moverse más libremente.

“Y eso que Mr. Black no me ha visto cómo bailo champeta con la otra prótesis, que es la del gancho. Cuando hagamos el video, voy a salir con esa”, dijo la presentadora.

Explicó que esa pierna es la que le permite brincar, ya que la champeta es “berincadita”.

Agregó que para bailar ese ritmo, se tienen que usar todo el tiempo las rodillas. “A mí me falta una rodilla, entonces la prótesis no me permite [el movimiento]“, agregó.

Pero todo tiene una solución, y Daniella lo sabe. “A mí me da la cadera, entonces yo tiro el ‘swing'”, remató.

Acá, el flow de Daniella Álvarez para bailar champeta: