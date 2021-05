green

La invitación por parte de Mr. Black venía tomando forma desde que animó una de las fiestas en el ‘Desafío’, en donde la presentadora fue la que más se gozó el parrandón preparado por Caracol Televisión.

La ex señorita Colombia confesó a La Red que es una gran admiradora del artista y contó que sintió bastante alegría al verlo en vivo y en directo en el ‘Desafío’, pues no lo conocía.

Mr. Black, por su parte, dijo que ha seguido a Daniella en sus redes sociales y que la admira por su ‘flow’.

“Es mi bailarina preferida. Todos los videos que montaba yo los subía a mi Instagram”, dijo el cantante.

Daniella Álvarez y Mr. Black, juntos en video de champeta

Cuando en el magazín le preguntaron al cantante de champeta su opinión sobre Daniella, él no solo exaltó la fortaleza de la presentadora, sino que soltó la primicia del video que ella protagonizará.

“Ella ya está programada para mi nuevo video musical”, manifestó el cantante.

Ella, dijo que sí, sin dudarlo. Y es que la champeta ha sido vital para su recuperación y la baila tan bien que hasta le pidieron que montara escuela.

Sobre la canción, Daniella ya puso sus condiciones: “Yo me la imagino bien pegajosa, que me haga mover las caderas. Que me quede sonando toda la tarde, la noche y el amanecer”.

También espera sol, playa, arena, un ‘picó’ y champeteros cartageneros. Éxito asegurado.

Acá, la confirmación de Mr. Black y de Daniella Álvarez: