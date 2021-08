El guardia de seguridad de la Alcaldía de Armenia, que fue captado en video mientras presuntamente es sacudido por una fuerza extraña, habló de su experiencia.

Las imágenes de un supuesto fantasma fueron captadas por las cámaras de seguridad de la alcaldía de la capital del Quindío el pasado 2 de agosto.

En diálogo con Gustavo Gómez, de Caracol Radio, el hombre narró cómo sucedieron los hechos, al tiempo que asegura que hacia el final de su terrorífica experiencia, una de sus compañeras de trabajo también sintió la presencia paranormal.

“Algo muy real de lo que le voy a contar fue que yo iba desde el sexto piso (…) a apagar las luces. Cuando estaba en el cuarto piso, de una oficina me sale un hombre”, narra el vigilante.

Y continúa: “Un hombre de piel canelita, altico, de unos 1,75, y me dice: ‘Guarda, ¿ya salió el resto de los funcionarios?’, y yo le digo: ‘Claro que sí, caballero, ya salieron… inclusive, el alcalde ya salió, no hay personal acá y vea la hora que es… yo creo que es usted el que falta… si me puede colaborar para que ya se pueda retirar de acá”.

Luego, el hombre, que estaba a unos 3 metros de distancia del guardia, no le pareció agresivo ni intimidante, y le hablaba normal.

Sin embargo, cuando se le fue acercando, el vigilante dice que comenzó a sentir quemones en la piel: “Fue algo como raro; me sentí incómodo en ese instante”.

En ese momento, el extraño intentó bajar por las escaleras pero el vigilante le sugirió que tomara el ascensor, que era más cómodo y rápido.

Ante la sugerencia, el hombre no dijo nada y volvió a aproximársele al guardia y, de nuevo, el narrador volvió a experimentar la sensación “rara”: “Yo nunca había sentido algo similar con otra persona que se me acerque”, comentó.

El guardia señaló que al voltear la espalda y volver a mirar a su interlocutor, el extraño ya no estaba “por ningún lado”, lo que lo desorientó un poco.

De inmediato, el guardia llamó por radio a su compañera de trabajo para preguntarle sobre la identidad del misterioso “funcionario”.

Entonces, su compañera en el cuarto de monitoreo, el de las cámaras, le dijo: “Compañero, usted está hablando solo (…) se ve bien en la cámara”, imágenes que fueron corroboradas por el mismo vigilante cuando revisó las grabaciones, en las que, efectivamente, él se veía hablando solo.

“Para mí es impactante. Yo estoy con mis 5 sentidos y yo sé que estaba hablando con otra persona. Yo sé lo que estaba haciendo”, señala.

En qué momento el ‘fantasma’ se puso agresivo

Durante el primer encuentro con el extraño, lo que narra el vigilante es que siente una energía rara pero en ningún momento lo toca, pero el miedo, el escalofrío y el vacío vinieron cuando la otra vigilante le dijo que estaba hablando solo: “No logro explicar lo que sentí en ese momento porque fue muy desagradable”, señala.

Luego, el vigilante comenzó a buscar y a llamar al extraño, pues sentía que había estado hablando con otro ser humano, pero sus esfuerzos por hallarlo fueron inútiles.

Cuando el joven vigilante se dirigía hacia el ascensor, sintió un apretón, como si una fuerza lo sujetara y lo tirara contra la pared: “En ese momento yo caigo y quedé desorientado; no sé qué me pasó, por qué, quería pararme y no podía… como que me comprimía el cuerpo”, cuenta.

Tampoco podía hablar, pues no le salía la voz: “Me encuentro tirado, como mi celular para ponerle la linterna para poder ver (…) De frente, vuelvo y veo al hombre, pero yo estoy tirado en el piso”.

Y continúa su espeluznante relato: “El hombre se me va acercando y comienzo a sentir algo totalmente loco”.

“Cuando el hombre se me acerca me coge como del brazo y del cuello y me tira contra el muro y me golpea la parte de atrás de la cabeza, me lastima”, señala el hombre, que cuenta que en ese momento llegaron sus dos compañeros a auxiliarlo pero ellos no veían nada, mientras él sí seguía viendo a la entidad que lo atacaba.

El hombre dice que en ese momento él quería alertar a sus compañeros de que el extraño seguía ahí, pero no le salía la voz, mientras que el espectro lo seguía mirando “con rabia” y lo sujetó de la cadera al tiempo que le jalaba una pierna hacia el lado.

Finalmente, dijo el joven que le había pegado a su compañera sin intención y sin control en el pecho, y que ella se retiró del sitio a orar y presuntamente el ente le pegó a la mujer en el pie derecho, pues ella se lo sacudió, según el relato, lo que significó que el supuesto fantasma dejó de sujetar al hombre.

Este es el video del presunto ataque de un fantasma a un celador de la Alcaldía de Armenia: