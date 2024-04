Por: Q'HUBO MEDELLÍN

Tatiana Murillo, más conocida en las redes sociales como la ‘Barbie colombiana’, es una ‘influencer‘ que se ha dado a conocer por ser la protagonista de varias polémicas en las plataformas digitales.

La vallecaucana se ha catalogado a ella misma con dicho apodo por realizarse cirugías estéticas en búsqueda de modificar su apariencia física. Ella tiene una nariz fina, labios gruesos, rostro delgado, ojos claros, cabello rubio y más características que se relacionan con la famosa muñeca.

Por medio de sus redes, Murillo ha asegurado que se ha sometido a más de 29 cirugías estéticas para poder conseguir la apariencia de la Barbie.

‘La Barbie colombiana’ reveló su metamorfosis

Recientemente, la influencer se volvió viral tras compartir una fotografía de cómo lucía antes de pasar por el quirófano para cambiar su aspecto.

A través de su cuenta, Tatiana compartió un galería de fotos, sorprendiendo a sus seguidores con la última, sobre la cual dijo “es la mejor”. En la foto se logran ver los impresionantes cambios físicos que ha tenido desde que inició en el mundo de las cirugías, cuando era una jovencita, hasta ahora.

Ante la publicación de la oriunda de Cartago, Valle del Cauca, los internautas quedaron totalmente boquiabiertos con el cambio que ha tenido y no tardaron en reaccionar: hubo comentarios divididos sobre su nuevo rostro y cuerpo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tatiana Murillo Barbie (@labarbiecolombianaoficial)

“Y si la última es la mejor, ¿por qué te has transformado, por qué dejaste de ser tú?”, “Auténtica me encanta que no tapa nada, tiene el coraje que a muchas nos falta”, “El que tiene plata se convierte en lo que quiere”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron a la Barbie colombiana.

