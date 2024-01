Tatiana Murillo, más conocida como la ‘Barbie Colombiana’, compartió en su cuenta de Instagram una experiencia única durante una misa de sanación. ‘La influencer’ relató que dedicó 4 horas a la espera en la misa y otras 7 horas para que finalmente el sacerdote se acercara a ella. A pesar de la larga espera, Murillo destacó que estuvo acompañada por su madre y mejor amiga desde la distancia.

Ahora bien, durante ese tiempo de espera, la ‘Barbie Colombiana‘ afirmó haber experimentado sensaciones aterradoras, como la presencia de demonios y brujas. Sin embargo, la ‘influencer’ encontró consuelo al compartir la experiencia con seres queridos a distancia.

“En la misa se manifestaron demonios, espíritus y brujas, fue aterrador, lloré mucho del miedo porque creía en esas cosas”, aseguró la reconocida ‘influencer’.

La polifacética Tatiana Murillo, conocida como 'La Barbie colombiana', aseguró que se le manifestaron "Demonios, espíritus y brujas", durante una misa de liberación a la cual asistió.

La ‘Barbie colombiana’ compartió sus experiencias por Instagram

Cuando finalmente el sacerdote se acercó, la mujer expresó su felicidad al revelar que recibió palabras reconfortantes. Según la ‘influencer’, el sacerdote le aseguró que Dios reconocía su buen corazón y que no necesitaba demostrarlo a nadie más para ser comprendida.

“Mi ansiedad me había aumentado, se me bajó el azúcar y el jueves amanecí en un hospital. No sabía qué hacer… pasaron cosas hermosas y aterradoras en esta iglesia”, dijo.

Tras el evento, Tatiana Murillo compartió varios mensajes reflexivos en los que resaltó la importancia de “soltar” para encontrar la tranquilidad. La ‘Barbie Colombiana’ reveló que, después de mucho tiempo, finalmente pudo dormir sin preocupaciones y sin los problemas de gastritis que la estaban afectando.

