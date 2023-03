Una de las modelos que más ha llamado la atención, durante los últimos años, es Tatiana Murillo, quien se considera como la ‘Barbie’ colombiana y ha sorprendido a sus seguidores por la cantinadad de cirugías estéticas a las que se ha sometido para parecerse a la famosa muñeca.

(Lea también: ¿Cambió su color de piel? La ‘Barbie’ colombiana y el secreto de su transformación)

Ahora, una vez más, salió en sus redes sociales para comunicar que se sometió a un nuevo retoque estético; sin embargo, lo que más llamó la atención de este nuevo episodio es que ya es la séptima vez que se practica este procedimiento en la misma zona de su rostro.

Con su rotro bastante inflamado, Murillo indicó que ese “fue mi regalo del Día de la Mujer“ y, a su vez, contó cómo se sentía.

“No me veo tan terrible como me siento. Este es el séptimo levantamiento de cejas, pero este fue un levantamiento completo, me lo quería hacer hace tiempo y me dio por hacérmelo hormonal”, relató en un inicio la modelo paisa.