Tatiana Murillo, mejor conocida como la ‘Barbie colombiana’, hace poco llamó la atención de la opinión pública porque a través de su perfil de Instagram quiso referirse a algo que está pasando actualmente en Colombia.

En esta oportunidad, Murillo habló de la reciente cirugía a la que se sometió y criticó como en el país le dieron más importancia a esto, que a la situación política que está ocurriendo con la exsenadora Aída Merlano.

La ‘Barbie colombiana’ reaccionó a la deportación de Aída Merlano

“Es increíble como me recupere rápido de una cirugía, pero es más increíble que nadie esté hablando de lo que está pasando con Aída Merlano, la cortina de humo que le trajeron al hijo del presidente”, indicó.

Y agregó: “Feliz mes de la mujer, un país que lo venden todos los días, y que oh sorpresa todo el mundo compra votos y que cae una mujer, solamente una mujer, yo no soy feminista, pero nadie está hablando de ese tema. Estaban más pendientes de cómo va la evolución de una cirugía que de en qué manos está este país. Obviamente sabemos que aquí no nada que hacer”.

Luego de esto, Tatiana señaló que se sentía indignada de que al parecer, estuvieran “tapando” la polémica de Nicolás Petro con la deportación de Merlano.

“A mí como mujer eso me duele, esta señora supo cómo funcionan las cosas en un país como Colombia y si no se hacen así no funciona. Y no significa que está bien, obvio no, pero por el hecho de ser mujer, traerla en el mes de la mujer, a tapar una cortina con cortina de humo, una cosa tan delicada como lo que hizo el hijo del presidente”, expresó.

Y continuó: “A mí lo que me ofende es que tomen a esta señora como un circo, como monito de circo (…) En este país las cosas funcionan así y que los millones de políticos que hay todos funcionan así, pero que las cojande tapadera y de circo esto como mujer me indigna. Y que nadie habla este tema, Dios quiera que no le vaya a pasar nada”.

Finalmente, la empresaria señaló que hay cientos de políticos que realizan compran de votos y a diferencia de Aída, no fueron acusados ni están pagando cárcel.