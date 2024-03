Según lo anunciado por las redes sociales de ‘La casa de los famosos’, el primero de abril llegarán nuevos participantes y muchos se están preguntando quiénes serán los que llegarán a completar el grupo, después de la salida inesperada de Sebastián Gutiérrez.

A través de las redes sociales, la creadora de contenido respondió si es cierto que ella será una de las elegidas:

“¿Qué saben ustedes que yo no sé? Tengo la casilla de preguntas inundada con eso. No tengo ni idea, niñas. Lo único que sí les puedo decir es que si no fuera por Karen y ‘La Segura’ el rating ya se les hubiera caído”, empezó diciendo Tatiana, como es su verdadero nombre.

A pesar de que no sabe nada de lo que pasará, sí botó algunos nombres de celebridades que, en su opinión, serían los correctos para darle vida al programa:

“¿Con quién me iría para allá? Suéltenme a Lina Arroyave, a Yina Calderón, a Ana del Castillo que me encanta, a Rafael Novoa, desempolvando los viejitos para darle unos piquitos”, terminó por decir.

Después de la relación que tuvo Nataly Umaña con Miguel Melfi, las polémicas en la casa han disminuido, por lo que algunos espectadores aseguran que necesitan ingresar nuevas personas para darle emoción al ‘reality’.

Lo que viene tomando protagonismo ha sido la relación entre Sandra y ‘Juanda’, que al parecer ha quedado frenada porque han tenido que atravesar varios inconvenientes.

Empezó con el supuesto coqueteo entre Juanda e Isabella Santiago y ahora él ha sido expuesto luego de que llamó inmadura a Sandra llevándole el doble de su edad, lo que fue mal visto por algunos espectadores.