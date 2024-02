Por: El Espectador

Claudia Bahamón, quien se ha desempeñado como presentadora del reality concurso “MasterChef Celebrity Colombia”, contó en el pódcast Monólogos sin Propina, realizado por los comediantes Adrián Parada, Frank Martínez y Chicho Arias, que tuvo un mal procedimiento por el cual tuvo que ser hospitalizada. En julio de 2023, Bahamón atendió una cita con un fisiatra para tener una infiltración con analgésico y así bloquear el dolor en su espalda. Sin embargo, el especialista perforó por error la pleura, una delgada capa de tejido que cubre los pulmones y reviste la pared interior de la cavidad torácica.

A la presentadora se le colapsó el pulmón y tuvo que ser llevada a un centro médico donde fue hospitalizada. Recientemente, Bahamón contó lo que pasó con el especialista que cometió el error en el procedimiento. “Fue miedoso porque empecé a no poder respirar, casi no alcanzó a llegar a la clínica”, dijo en el diálogo con los comediantes del pódcast.

¿Qué pasó con el especialista que cometió error en procedimiento a Claudia Bahamón?

La presentadora de “MasterChef” recordó que el especialista la visitó días después del accidente. “Y le pagué la consulta. Fue harto, pregúntele a mi hijo, que el tipo llegó a cobrarme a la clínica dos días después. Él fue a visitarme, a ver cómo seguía, ya que estaba viva. No llegó a cobrarme, pero yo le dije, ‘ay, por cierto, no te pagué’”, recordó.

“Al final yo estaba feliz porque estaba viva. Él me dijo que no le pagara, pero yo dije, ‘no, todos cometemos errores’ (…) El tipo me recibe la plata”, recordó la presentadora, quien le pagó al especialista por el procedimiento. Uno de los hijos de Bahamón le reclamó después por haberle pagado a la persona que la envió a urgencias.

Bahamón aseguró que no volvió a tratarse con el especialista, además contó que sigue trabajando como fisiatra y que espera que ahora esté haciendo mejor su trabajo.

