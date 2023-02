La astrología es una disciplina no científica cuyo objetivo es determinar la influencia de los astros en los eventos que ocurren en la tierra y en la vida humana.

Inexpresivos, desinteresados, y muy indiferentes, así se caracterizan estos individuos en sus relaciones afectivas e interpersonales.

Este es el signo más frío del zodiaco

Según esta antigua forma de conocimiento, los doce signos del zodiaco representan doce formas de ser, con debilidades y fortalezas que son determinadas según el momento del nacimiento de cada persona.

Estos signos del zodíaco son los más desprendidos y fríos en sus relaciones afectivas. Por eso, si estás saliendo con uno de ellos, no te sorprendas, no es personal, pero quizás si tú eres muy cálido, no sea la mejor pareja para ti.

Según la astrología y lo destacado por la web Los Andes, el signo más frío de todo el zodiaco es Cáncer. “Tal vez te sorprenda ver a Cáncer en esta nota porque son cariñosos y emocionales, pero son justamente sus emociones las que lo dejan en grados bajo cero”.

Si a una persona de este signo del zodíaco lo lastiman o traicionan, “se vuelve indiferente y hasta actuará como si ese ser no existiera. En eso, no hay vuelta atrás”.

Los Cáncer son de guardar rencor, “llevan la cuenta de todo y se aseguran de que su enemigo pague por lo que hizo. Quien estuvo en el círculo de confianza de Cáncer y fue desterrado, se vuelve aún más frío”.

A Cáncer el pasado le gusta para tener un vínculo emocional que une a personas, recordar lo que hubo antes, lugares y recuerdos que le hagan sentir emoción. Son los melodramáticos del zodiaco, y eso se les da bien, porque a sus amigos no les molesta esa característica. Además de formar lazos de amistad por varios años.

Más características de Cáncer

Regidos por la luna, son cariñosos y cálidos. Son la madre del zodíaco, y aman cuidar de otros de la forma que pueden. Su deseo para ayudar a veces es demasiado demandante, y en su energía desequilibrada la madre deja de ser buena cuidadora para ser sobreprotectora y codependiente, pero en general, cuando están bien, desean lo mejor para los demás y son muy empáticos.

Por ser signo de agua, es un signo que ama viajar, le gusta el arte, la literatura, la música, estudiar y todo aquello relacionado con el arte dramático, la acción y sobre todo la escritura.

Cuando el signo cáncer se proponen nuevas metas u objetivos nunca se dan por vencidos para alcanzarlas. Su gran seguridad y tranquilidad les impulsa a tener la necesidad de dedicar su vida a una profesión de carácter vocacional, les entusiasma estudiar, conocer y analizar la opinión de los demás.

En cuanto a sus finanzas, Cáncer es un signo muy ahorrador, manejan muy bien su dinero y prefiere invertirlo para que genere ganancias, pocas veces es derrochador de sus ahorros.