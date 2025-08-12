Piter Albeiro, además de ser un reconocido humorista, se ha caracterizado por tener una firme posición político, contrario a muchos famosos que optan por evitar este espinoso tema. En su momento, el ganador de ‘Masterchef’ 2018, contó que para las elecciones de 2022 votó por Rodolfo Hernández y también confesó que votaría por Abelardo de la Espriella por Vicky Dávila para los comicios de 2026.

También ha estado en contra del actual Gobierno de Gustavo Petro, criticándolo en varias ocasiones. En sus redes, Piter Albeiro criticó fuertemente a Daniel Quintero, uno de los candidatos que se presentará a la consulta del Pacto Histórico.

Piter Albeiro trató de bruto y bestia a Daniel Quintero

Piter Albeiro tuiteó contra el exalcalde de Medellín y dijo que era el “candidato perfecto del petrismo”. Eso lo dice porque, según él, es “bruto, sin filtros, sin pena del ridículo solo quiere ser tendencia, Gustavo Bolívar la tiene muy difícil contra una bestia como Quintero no hay quien compita”, escribió.

Además, alegó que Quintero cuenta con bodegas en redes sociales. Dijo que es “patrocinador de los peores bodegueros. Imaginen el panorama”, escribió.

Lee También

(Vea también: Quintero sigue la sombra de Petro y se metió a isla en Perú a izar bandera de Colombia)

Daniel Quintero es el candidato perfecto para el petrismo, bruto, sin filtros, sin pena del ridiculo solo quiere ser tendencia, Gustavo Bolivar la tiene muy difícil contra una bestia como Quintero no hay quien compita 😓 — Piter Albeiro (@PITERALBEIRO) August 12, 2025

Daniel Quitero, criticado por lo que dijo sobre muerte de Miguel Uribe

El asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, confirmado el 11 de agosto, provocó gran conmoción en el país y reacciones en todos los sectores políticos. Entre ellas, causó especial controversia la del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien aseguró en redes sociales que el crimen hacía parte de un plan de políticos y narcotraficantes para desestabilizar a Colombia y derrocar al presidente Gustavo Petro. La declaración fue cuestionada por su falta de sustento y señalada como un intento de aprovechar políticamente una tragedia nacional.

Las afirmaciones de Quintero encendieron el debate en X, donde recibió fuertes críticas por lo que muchos calificaron como imprudencia e irrespeto. Usuarios lo acusaron de difundir teorías sin pruebas y de actuar con insensibilidad en un momento de duelo. Frases como “qué peligroso es este tipo” o “me parece degradante y repugnante” reflejaron el rechazo de quienes consideraron sus palabras inapropiadas y ofensivas.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.