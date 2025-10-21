Con un extenso escrito en X, el presidente Petro arremetió contra la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de absolver a Uribe, señalando que esta contradice fallos anteriores de la Corte Suprema de Justicia.

Según Petro, el tribunal calificó como “intimidad” una interceptación legal en la que se escucha a Uribe hablar sobre presuntos sobornos, lo que se interpreta como una forma de encubrir la relación histórica entre sectores políticos, el narcotráfico y el paramilitarismo en Colombia.

“Así se tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia, es decir la historia de los políticos que llegaron al poder aliados con el narcotráfico y que desataron el genocidio en Colombia”, apuntó Petro.

El texto del presidente sostiene que esta decisión perpetúa la impunidad de una clase dirigente aliada con grupos ilegales responsables de graves violencias en el país.

Asimismo, señaló que el presidente Donald Trump, “aliado de esos mismos sectores”, estaría promoviendo sanciones contra el actual presidente colombiano por haber denunciado tales vínculos.

“Ahora Trump, aliado con estos políticos y con Uribe, buscará la sanción al presidente que denunció en su vida, las alianzas entre el poder político colombiano y el narcotráfico paramilitar en Colombia, y lo hace con la ayuda de quienes ayudaron al paramilitarismo en el país”, agregó.

Petro añade que algunos miembros de la Comisión de Acusaciones, presuntamente implicados en casos de corrupción como el del Fomag, estarían intentando gestar un golpe de Estado.

Finalmente, el texto de Petro concluye con un llamado a la movilización ciudadana en la Plaza de Bolívar, invitando a los colombianos a participar en la recolección de firmas para impulsar un “poder constituyente” que devuelva la “soberanía al pueblo y defina el rumbo político del país”.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.