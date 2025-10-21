La concesionaria del servicio de taxi autorizado en el aeropuerto El Dorado (Bogotá), Taxi Imperial, ha decidido tomar medidas drásticas ante los persistentes reportes de cobros excesivos a los usuarios. Esta determinación surge tras registrarse incidentes donde carreras que suelen costar un promedio de 20.000 pesos han sido facturadas hasta por 200.000 pesos, un claro indicio de sobrecostos abusivos que afectan la imagen del servicio y la confianza de los viajeros. La empresa busca poner freno a algunos conductores, implementando un régimen disciplinario riguroso para sancionar estas prácticas.

Las nuevas y estrictas medidas disciplinarias de Taxi Imperial contemplan sanciones proporcionales a la gravedad de la falta cometida, que van desde suspensiones temporales de 3 a 5 días hasta la expulsión definitiva del conductor del sistema. Con un enfoque en la protección del usuario, la compañía también se ha comprometido a garantizar el reintegro total del valor cobrado en exceso a los pasajeros afectados. Esta política de resarcimiento busca mitigar el perjuicio económico y reafirmar el compromiso de la empresa con la transparencia tarifaria en la principal terminal aérea del país, de acuerdo con Valentina Hernández, gerente de esta compañía de transporte.

Para facilitar la denuncia de estas irregularidades, Taxi Imperial ha puesto a disposición de los usuarios canales directos y sencillos de comunicación. En caso de experimentar o presenciar un cobro indebido, los viajeros pueden formalizar su queja a través del correo electrónico oficial de la compañía y la página web para que los usuarios reportar los hechos de manera ágil:

Correo electrónico: servicioalcliente@taxiimperial.com.co

Página web Taxi Imperial: ingresar en este enlace.

¿Cuánto cobra un taxi al aeropuerto El Dorado en 2025?

Determinar el costo exacto de un servicio de taxi desde o hacia el Aeropuerto Internacional El Dorado en 2025 depende, principalmente, del punto de origen o destino final en la ciudad, ya que el precio total se calcula con base en la distancia y el tiempo recorrido, regido por el taxímetro. No obstante, un elemento fijo a considerar es el recargo aeroportuario. Para los taxis que operan mediante taxímetro, este recargo está fijado en 7.400 pesos. Si el servicio es tomado a través de una plataforma tecnológica que ofrece el servicio ‘Premium’ o de ‘excelencia operacional’, el recargo al aeropuerto puede ascender a 8.300 pesos, valores que se suman al total de la carrera.

Es importante tener en cuenta que el recargo a esta terminal no es el único factor que puede influir en el costo final del viaje. El servicio de taxi cuenta con una tarifa mínima establecida en 7.400 pesos (para el servicio básico por taxímetro) y de 8.300 pesos (para el servicio de excelencia operacional), que debe ser el valor base a pagar incluso si el recorrido es corto. Adicionalmente, se aplica un recargo nocturno, dominical o festivo de 3.500 pesos (o 4.000 pesos en el servicio de excelencia), el cual rige entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m., o durante todo el día en domingos y festivos. Estos valores se suman a la tarifa base de la carrera y al recargo aeroportuario, por lo que los usuarios deben estar atentos a la hora y el día de su viaje.

