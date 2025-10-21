En medio de los hechos de impacto en Colombia, un accidente que se presentó en el aeropuerto El Dorado el lunes 20 de octubre quedó en la mira de propios y extraños por lo doloroso del caso.

Según informes de las autoridades y de la aerolínea Avianca, un incidente involucró una grúa o vehículo de apoyo logístico en servicio de la compañía aérea. En el momento del accidente, un joven trabajador se encontraba en la plataforma de carga cuando fue impactado por este vehículo.

El caso está en bajo seguimiento estricto para determinar los pasos a tomar, así como horas después del deceso se conocieron algunos detalles sobre quién era la víctima y demás.

¿Cuál era el nombre de joven arrollado en El Dorado por vehículo de Avianca?

El trabajador fallecido en el aeropuerto fue identificado como Marlon Andrey Cristiano Ortiz, un joven de aproximadamente 22 años que laboraba como agente de operaciones terrestres para la empresa contratista Talma Colombia en el importante centro de carga de una aerolínea.

Talma Colombia es la subsidiaria en Colombia de la empresa latinoamericana Talma Servicios Aeroportuarios, parte del Grupo Sandoval, y se especializa en la provisión de servicios aeropuerto­r­ios integrales.

Su portafolio abarca la asistencia en tierra, incluyendo operaciones en rampa, atención de pasajeros y carga aérea, así como mantenimiento de equipos de soporte aéreo (Ground Support Equipment, GSE), y servicios de logística y operación para aerolíneas.

Él era el trabajador del Aeropuerto El Dorado que murió tras ser atropellado por un vehículo de Avianca ⏬https://t.co/G60zaKdbVo — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) October 21, 2025

Según los testimonios recogidos por El Tiempo, Marlon Andrey había regresado a Colombia luego de intentar emigrar a Polonia en busca de mejores oportunidades, proyecto que no prosperó, y hace apenas tres meses había comenzado nuevamente funciones en el aeropuerto.

“Se caracterizaba por ser un hombre muy feliz y ocurrente”, afirmaron conocidos del joven fallecido, replicadas por El Tiempo en ese relato sobre quién era.

El accidente tuvo lugar el lunes 20 de octubre de 2025 hacia las 8 a. m., dentro de la zona de rampa de carga, cuando una grúa de la aerolínea Avianca lo arrolló durante sus labores, según confirmó la Policía Metropolitana de Bogotá.

El impacto fue trasladado inmediatamente a un centro médico especializado, pero finalmente falleció a causa de la gravedad de sus lesiones.

Asociaciones del sector aéreo denunciaron que ya habían advertido sobre deficiencias en los protocolos de seguridad en esa terminal, especialmente respecto a la contratación de personal sin la capacitación adecuada para operar en las zonas de alta actividad.

Danny Moreno, presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores del Sector Aéreo y de Servicios Aeroportuarios (Antsa), expresó la queja más visible ante los hechos, al señalar que hubo “omisión de los representantes legales” y que el sindicato “lleva años alertando” sobre las condiciones de seguridad en la pista.

Marlon Andrey Cristiano Ortiz agende operador de tierra ( AOT) perdió la vida el día de ayer en plena plataforma del aeropuerto El Dorado después de ser envestido por una pesada grúa que es usada para labores de mantenimiento, adjuntamos comunicado de Avianca. pic.twitter.com/LWMzk0Otkq — Colombiaalaire.com (@colombialaire) October 21, 2025

¿Qué dijo Avianca sobre joven arrollado en aeropuerto El Dorado?

La aerolínea Avianca emitió un comunicado oficial tras el lamentable accidente ocurrido en la mañana del lunes 20 de octubre de 2025 en la zona de operaciones del aeropuerto.

“Nos entristece profundamente lo sucedido este lunes con un trabajador de una empresa que presta servicios en el Aeropuerto Internacional y nos solidarizamos con su familia en este difícil momento”, expresó en el texto.

La empresa agregó que al conocerse el hecho se activaron de inmediato los protocolos de emergencia y se notificó a las autoridades competentes. El trabajador implicado, quien pertenecía a una empresa contratista, fue trasladado con urgencia a un centro médico especializado, pero finalmente no sobrevivió.

En el comunicado, Avianca informó también que ha iniciado “una estricta investigación interna para entender lo ocurrido” y se encuentra “en total disposición para suministrar toda la información requerida a las entidades competentes”.

En paralelo, la compañía aseguró que reafirma su “compromiso con la seguridad de todas las personas que hacen parte de nuestras operaciones, incluyendo al personal de empresas aliadas que nos apoya” en el aeropuerto.

