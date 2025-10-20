Un grave accidente laboral ocurrido este lunes en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, dejó un trabajador muerto, hecho que provocó consternación entre los empleados y pasajeros que se encontraban en la terminal aérea.

De acuerdo con el comunicado de la aerolínea Avianca, el hombre era parte del personal de una empresa que presta servicios en el aeropuerto. Tras el incidente, fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, pero falleció por la gravedad de las heridas.

“Nos entristece profundamente lo sucedido y nos solidarizamos con su familia en este difícil momento”, expresó la compañía, que informó además que notificó de inmediato a las autoridades y activó una investigación interna para esclarecer las causas del accidente.

La aerolínea reiteró su disposición total para colaborar con las entidades competentes y aportar toda la información necesaria sobre el caso, que ya es materia de investigación por parte de las autoridades aeroportuarias y laborales.

