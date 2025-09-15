Este 15 de septiembre, durante un consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro confirmó que Estados Unidos descertificó a Colombia en su evaluación anual sobre la lucha contra el narcotráfico, una decisión que no se veía desde la crisis política de 1996-1997 bajo el gobierno de Ernesto Samper.

Esta medida, fundamentada en la Ley de Asistencia Extranjera de 1961 y las leyes antidrogas de 1986 y 1988, señala que Colombia no está cumpliendo con sus compromisos en la lucha contra el narcotráfico, según los estándares de la DEA y el informe anual presentado al Congreso estadounidense.

La descertificación implica sanciones inmediatas que afectarán profundamente a Colombia. Entre las medidas más severas se encuentra la posible suspensión de hasta el 50 % de la asistencia exterior otorgada por Estados Unidos, que incluye fondos destinados a programas de seguridad, desarrollo rural y lucha antinarcóticos.

Además, Washington se opondría a que Colombia acceda a préstamos de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial, lo que limitaría el acceso a recursos clave para financiar proyectos de infraestructura y desarrollo.

¿Cuáles son las consecuencias de la descertificación?

Aunque el impacto total de la descertificación aún está por definirse, las consecuencias económicas, financieras y de seguridad son innegables. El gobierno Trump precisó que la asistencia se mantendrá, pese a la descertificación, ya que es “vital para los intereses nacionales de los Estados Unidos”.

Por su parte, María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, advirtió en una entrevista con la revista Semana que la descertificación tendría un impacto negativo en la economía y la percepción internacional de Colombia.

Según Lacouture, esta medida “eleva el riesgo país, aumenta la prima de riesgo soberano (CDS y rendimientos de bonos), encarece el fondeo para el Estado y el sector privado, puede presionar el tipo de cambio y deteriorar la percepción de calificadoras e inversionistas”.

#ATENCIÓN El Departamento de Estado de Estados Unidos publica la determinación presidencial y descertifica a Colombia en la lucha antidroga por “por haber incumplido manifiestamente, durante los últimos 12 meses, sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales… pic.twitter.com/DqXQqKmnYU — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 16, 2025

Esto podría traducirse en un encarecimiento del crédito, una posible devaluación del peso colombiano y una menor atracción de inversión extranjera.

En un escenario de descertificación completa, las sanciones podrían escalar aún más, incluyendo el congelamiento total de la ayuda económica y militar estadounidense, así como la imposición de aranceles y barreras comerciales a productos colombianos, lo que afectaría sectores clave como el café, las flores y los textiles.

La interrupción de esta cooperación bilateral representa un golpe durísimo, especialmente en un contexto donde el Gobierno de Petro ha priorizado estrategias como la sustitución de cultivos ilícitos, que han causado tensiones con Washington debido a diferencias en los enfoques para combatir el narcotráfico.

