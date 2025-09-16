Continúan las reacciones frente a la decisión del gobierno de Donald Trump de descertificar a Colombia en la lucha contra las drogas. En este sentido, una de las voces que se alzó para rechazar lo ocurrido fue la del precandidato presidencial Abelardo De la Espriella.

“Colombia ha sido descertificada por Estados Unidos. Esto no es una sorpresa, es apenas la consecuencia de una política que busca empoderar al narcoterrorismo, mientras debilita la institucionalidad”, indicó el precandidato en un video publicado en sus redes sociales.

De la Espriella fue más allá y aseguró que lo que pasó tiene que ver con una estrategia del actual mandatario para crear distancia con Donald Trump y alinearse con gobiernos como el de Venezuela.

“Eso no viene porque sí, se trata de un plan perfectamente diseñado por Gustavo Petro para que este país sea descertificado. Él necesita crear un conflicto con los Estados Unidos para alinearse con otros países que no están sobre la misma senda de lucha contra el narcotráfico”, agregó el abogado.

Adelardo de La Espriella dice que denunció a Petro por supuestos negocios con Venezuela

El abogado también aseguró que hizo una denuncia penal ante el gobierno estadounidense contra el jefe de Estado por presuntos “negocios” con el régimen venezolano de Nicolás Maduro.

“La sociedad de Petro con el régimen chavista, con la tiranía de Maduro, fue otro detonante de esa situación, porque el Catatumbo es una zona franca donde el narcotráfico campea. Estados Unidos lo sabe, por eso he denunciado a Gustavo Petro y al exministro Iván Velásquez, porque tienen negocios con el ‘Cartel de los Soles‘”, agregó De la Espriella.

Finalmente, en su mensaje tildó de delirantes las declaraciones y decisiones de Petro: “Lo único cierto es que el país no puede seguir dependiendo de los delirios de un presidente que quiere destruir la institucionalidad, la libertad y la democracia”, concluyó.

