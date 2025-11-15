El grave accidente que este sábado cobró la vida de un peatón ocurrió en la Autopista Sur, a la altura de la carrera 63, un punto cercano al sector de la Sevillana, donde las autoridades manejan como primera hipótesis la participación de un bus articulado de TransMilenio en el siniestro.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Cierre en la NQS por inspección de un puente causa caos vial en Bogotá: rutas y recomendaciones clave)

De acuerdo con los reportes de @TransitoBta, el hecho se registró en sentido oriente–occidente, en un corredor que suele presentar alto movimiento tanto de peatones como de vehículos, razón por la que la emergencia generó de inmediato un fuerte represamiento en la zona. Testigos y usuarios en redes sociales difundieron rápidamente imágenes y alertas sobre lo sucedido.

Las primeras versiones indican que el peatón falleció en el lugar, mientras los equipos de criminalística adelantaron el levantamiento y las labores técnicas necesarias. Debido a estos procedimientos, la congestión se extendió por buena parte de la Autopista Sur, en un momento en el que además se presentaban lluvias en varios sectores de Bogotá, complicando aún más la movilidad.

Para mitigar el caos vial, el Grupo Guía y agentes civiles de tránsito fueron desplegados en diferentes puntos estratégicos del corredor, intentando facilitar el flujo que se vio afectado tanto en sentido occidente–oriente como en la operación del sistema de transporte masivo.

El impacto del accidente también se reflejó en las aplicaciones de movilidad, que mostraron tráfico pesado en toda el área. Por eso, las autoridades recomendaron utilizar rutas alternas como la avenida 1.ª de Mayo y la avenida Villavicencio, mientras avanzaba la atención de la emergencia.

TransMilenio, por su parte, confirmó las afectaciones internas en su operación: “Por siniestro con fatalidad en inmediaciones de la estación Sevillana hacia el occidente, hay congestión de la flota troncal que realiza contraflujo desde Venecia hasta el C.C. Paseo Villa del Río – Madelena y sale al carril mixto en sentido contrario”, indicó la entidad.

(Ver también: Transmilenio anunció decisión para perros y más animales en Bogotá: sacudón ante grave problema)

Las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas del hecho que dejó este saldo fatal en uno de los corredores más concurridos del sur de la capital.

* Pulzo.com se escribe con Z