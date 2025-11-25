La muerte de Laura Fabiana León, una joven de 23 años atropellada el 18 de noviembre cerca del centro comercial Bulevar Niza, en Suba, sigue causando consternación entre familiares y amigos. Hasta ahora, testigos aseguran que el hecho ocurrió después de que la joven interviniera en una discusión para defender a una amiga que era agredida por su pareja, quien la habría arrollado varias veces.

(Vea también: “Hubo golpes”: aparece nueva versión sobre hombre que atropelló a mujer en Bulevar Niza)

Recientemente, un familiar contó que Laura había salido con compañeros del concesionario donde trabajaba como asesora de ventas. Se trata de el tío de la víctima, Fabián Alberto León, quien relató a Citytv: “Mientras la niña compartía con sus amigos en un sitio, llegó un hombre, aparentemente la pareja de una de las amigas, y él empezó a agredirlas y a insultarlas y pues ella salió en defensa de su amiga”.

Los allegados dijeron que la joven intentó impedir que el agresor se llevara por la fuerza a su compañera y se ubicó frente al vehículo. “Este hombre, en un momento en que ella quedó frente al carro, lo único que hizo fue atropellarla y pues le quitó la vida a la niña”, agregó el tío de la joven al medio citado.

La familia también sostuvo al diario Q’hubo: “Eso no fue un accidente. Él lo hizo con toda la intención”.

(Vea también: Dicen cómo fue la reacción de la pareja de hombre que atropelló a su amiga: “No lo denuncié”)

Familiares de mujer atropellada en Bulevar Niza señalan insólita fuga del responsable

El presunto agresor fue identificado por las autoridades como Olvis David Valencia Cochero. Al respecto, los familiares informaron que el hombre habría sido detenido en su residencia días atrás y, según su tío, intentó lesionarse cuando la Policía llegó. “Lo trasladaron a un hospital ahí en el norte y en el transcurso de dos o tres días le dieron de alta. La policía nunca nos informó y le dieron de alta (…) Lo dejaron ir, hasta el momento está libre”, afirmó el familiar.

La familia insiste en que no ha recibido información clara y exige justicia. Los allegados agregaron a Q’hubo: “Ese señor sigue en la calle. No debería estar durmiendo tranquilo después de lo que hizo”.

Fabiana León era madre soltera de un niño de 5 años. Su tío dijo: “Le robaron su mamá (…) Es un niño de 5 años que en este momento no sabemos cómo decirle que ya no tiene a su mamá”. Amigos de Laura señalaron a RCN: “Era una buena madre, una excelente amiga, era una muy buena persona. Son cosas que uno no se imagina”.

