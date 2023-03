En su primer cotejo como titular de la temporada, el atacante Diego Herazo no solo cumplió con las expectativas. El ‘Tanque’, como se le conoce al artillero chocoano de 27 años, fue la gran figura de la sufrida pero valiosa victoria del Deportes Tolima (2-1) ante su similar del Atlético Huila, como local, por la décima fecha de la Liga BetPlay 1 2023, en el césped del Manuel Murillo Toro de Ibagué.

(Vea también: Tolima busca rival para el clásico: los ‘Pijaos’ y datos por los que es el papá del Huila)

Con doblete en las redes ‘Opitas’, letal en el área chica y en la media distancia, el delantero -ex Millonarios- respondió al voto de confianza del técnico Hernán Torres Oliveros, quien para este derbi regional lo prefirió por encima del referente Juan Fernando Caicedo. Lo anterior ante la ausencia del titular, Brayan Gil, quien por estos días hace parte de la selección de El Salvador en la jornada FIFA.

“Desde el primer momento que hablé con los directivos acerca de la posibilidad de venir, me acomodaba muy bien al estilo de juego del profe. Siempre me ha gustado y me he sentido cómodo. Cuando estaba en Equidad era un sistema muy similar y quedé goleador. Me viene muy bien, solo queda aprovechar los partidos en los que pueda jugar y sacar toda mi capacidad”, dijo.

De esta manera no solo se ‘inauguró’ en las redes con la ‘tribu’, sino además volvió a marcar en el FPC. No lo hacía desde el 30 de noviembre pasado, en el empate (1-1) de su antiguo club, el ‘embajador’, frente a Independiente Santa Fe, por la sexta fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga 2 2022; casualmente en otro clásico derbi regional, en el que su escuadra no pudo lograr el objetivo.

Lee También

“Desde que llegué siempre he tenido la confianza y he venido laborando, igual que mis compañeros. Independientemente de quien juegue, se va a dar lo mejor por el grupo. Hoy (sábado) me tocó, nos hemos acomodado a la propuesta y eso empieza a dar los resultados”, resaltó el futbolista, que dejó muy buenas sensaciones ante la parcial que acudió al ‘Coloso de la 37’.

A su vez, Diego no anotaba por duplicado desde el 28 de julio, en la ‘paliza’ (3-0) del ‘albiazul’ frente a Fortaleza, por los cuartos de final de la Copa BetPlay 2022. Mejor, entonces, no podía ser ese estreno como goleador de los ‘musicales’, quienes pese a las dudas que generaba su vinculación por sus estadísticas previas, y las burlas de los hinchas capitalinos, confiaron en las capacidades del ariete.

Con esta presentación, la lucha por el puesto en la titular se pone interesante, pues es bien sabido que solo uno de los tres candidatos, Herazo, Caicedo y Gil, jugará, de acuerdo con el esquema que propone de cara a cada compromiso el estratega: el ya acostumbrado 4-2-3-1, por más que durante los desarrollos de los encuentros este varíe a un 4-2-2-2 o al 4-1-4-1, según la necesidad del colectivo.

(Lea también: Tolima se convirtió en un ‘hospital’: cuatro jugadores deberán pasar por el quirófano)