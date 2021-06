James Rodríguez, que no fue tenido en cuenta por Reinaldo Rueda para la Copa América 2021, aprovechó el en vivo para compartir con sus seguidores por más de 50 minutos y hablar de diferentes temas, puesto que se le notaba cómodo junto a Zúñiga.

Además de cuestionar a los exfutbolistas que trabajan en los medios de comunicación y expresar su inconformismo por no estar en la certamen continental, el volante también se pronunció con respecto a otros tópicos más personales, incluso habló sobre su futuro profesional.

“Yo no me quiero retirar tan viejo. No quiero jugar al fútbol hasta los 40 ni nada de eso, por ahí hasta los 34 o 35 años. Quiero disfrutar a mi familia. Creo que por mucho será hasta los 36 años”, manifestó James.