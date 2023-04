Parece que James Rodríguez no ha podido conseguir una estabilidad en su carrera desde que salió del Real Madrid. A sus continuas lesiones se le suman sus cuestionadas decisiones, que le han costado alejarse de los equipos de élite en Europa e incluso lo llevaron a jugar en la liga de Catar, que normalmente es para jugadores que ya piensan en el retiro.

Pese a que tiene 31 años, el colombiano no ha logrado consolidarse en un club y ahora en el Olympiacos, su actual equipo, se enfrenta a otro dilema. Según el periodista Felipe Sierra, de Win Sports, el colombiano no continuará en el club griego.

Aunque el equipo ha hecho hasta lo imposible por renovarle el contrato, la intención del colombiano es no continuar en ese país y por eso habría tomado la decisión de no aceptar la oferta para seguir, por lo que no cumplirá el contrato y se iría en calidad de agente libre el próximo primero de julio, de acuerdo con el comunicador.

🚨 EXCL. James Rodríguez (31) no continuará en #Olympiacos. A pesar de los esfuerzos para ejercen la opción de extender su vínculo, finalmente no se llegó a un acuerdo. Info junto a @YanniRamone 🇨🇴❌ 👀 La decisión en este momento es que el colombiano salga libre el 1 de julio pic.twitter.com/Ma9MNA7abQ — Pipe Sierra (@PSierraR) April 12, 2023

Prensa griega ha criticado fuertemente a James Rodríguez

Esta decisión llega justo cuando James Rodríguez ha sido muy cuestionado por la prensa griega, que inicialmente no paraba de elogiarlo; sin embargo, ante sus continuas lesiones y bajo rendimiento, lo han criticado por no estar a la altura de lo que su nombre representó en algún momento.

“James Rodríguez es evidente desde hace un tiempo que ya no es capaz de ayudar en condiciones de fútbol competitivo. Su imagen en el partido ante el Panathinaikos fue desgarradora”, señaló el portal Top10, que reseñó el bajo nivel del colombiano al no ser influyente en los partidos.