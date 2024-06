Por: El Colombiano

El técnico Rafael Dudamel, quien este sábado dirigirá al Atlético Bucaramanga en la final del fútbol colombiano, no aguantó más y habría estallado contra el periodista Carlos Antonio Vélez, a quien le habría dicho que es una persona no grata no solo para su equipo sino para la ciudad de la capital de Santander.

Este elenco, que empezará desde este sábado a definir el campeón de la Liga Betplay 1-2024 ante Santa Fe, fue el mejor de la fase del regular con 38 puntos, y pese a la modesta nómina que tiene, también quedó primero en su cuadrangular con 8 unidades y haciendo la diferencia ante Millonarios, Pereira y Junior por el punto invisible logrado tras ser líder en la ronda del todos contra todos, lo cual, en el periodismo colombiano en general fue resaltado. Sin embargo, el comentarista Carlos Antonio Vélez tuvo una visión.

“El mejor equipo del torneo y los cuadrangulares, Santa Fe, jugará la final contra Bucaramanga, que clasificó con el mismo puntaje de 4 eliminados, apenas 8 puntos. El equipo Cardenal, por juego y números, cabalgó la fase semifinal. Fue el mejor local y el mejor visitante lo q lo pone en el primer lugar de la reclasificación. Salud y felicitaciones (sic)”, escribió Vélez en su cuenta de X.

El mejor equipo del torneo y los cuadrangulares, @SantaFe jugará la final contra Bucaramanga q clasificó con el mismo puntaje de 4 eliminados, apenas 8 puntos. El equipo Cardenal por juego y números cabalgó la fase semifinal. Fue el mejor local y el mejor visitante lo q lo pone… — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) June 3, 2024

Y agregó: “Sin “ventaja deportiva” la final era Millonarios-Santa Fe… Por puntos el finalista Bucaramanga solo superó a Equidad y quedó en el 5 lugar de la tabla general de los 8 con apenas el 44% de rendimiento. Santa Fe dobló a 5 equipos de los 7 restantes y cerró con el 89% de rendimiento. Mejor dicho, la final correspondiente solo a “cosas del fútbol””.

Estas palabras generaron molestia en la afición del Bucaramanga, sobre todo en el orientador venezolano Dudamel, que logró que este club llegara a una nueva final luego de 27 años.

“A todas aquellas personas que estén en contra de Atlético Bucaramanga, nuestra afición lo tiene muy claro, es una persona no grata para Bucaramanga, no solamente para el equipo, para la ciudad, eso todo mundo lo tiene muy claro. Persona no gratas en la ciudad, aquellos que de manera mediocre, soberbia, arrogante, intenten demeritar los finalistas a lo largo de seis meses”, indicó Dudamel en rueda de prensa.

En el clausura de 2021, Vélez ya había cuestionado el rol del venezolano como entrenador, sobre todo cuando sacó campeón al Deportivo Cali, que venía de un proceso con el uruguayo Alfredo Arias.

Y después, cuando Dudamel llegó al club canario, Vélez volvió a dirigirse hacia este último para que lograra algo por sus propios méritos. “Ojo que el Bucaramanga tiene un reto. Es el único de esa línea que no ha ganado un título. Gánelo, pues, pero con el trabajo propio”.

El primer partido de la final será este sábado en Bucaramanga a partir de las 7:30 p.m., y el de vuelta el sábado 15 de junio en la capital del país a la misma hora.

