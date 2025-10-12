Después de que sonara la tercera alarma que indicaba que ocurriría la implosión de los puentes pulpo de las Américas con calle 13, se esperaba la caída de la infraestructura. Sin embargo, el hecho no ocurrió a la hora esperada.

De acuerdo con las autoridades que adelantaban las labores para la demolición de la estructura, tuvo que aplazarse unos minutos para hacer una última revisión eléctrica.

“Es un tema de fluido eléctrico que van a revisar con unos escáneres. Ya lo están revisando acá en la zona”, dijo al respecto Orlando Molano, director del Institudo de Desarrollo Urbano (IDU), quien tuvo que ausentarse de la transmisión en vivo para atender la novedad.

Desde el Distrito reiteraron que estos retrasos hacen parte del proceso, teniendo en cuenta que no se puede ejecutar la implosión hasta que todas las condiciones de seguridad estén dadas.

Cabe mencionar que la demolición de las infraestructuras fueron acompañadas por bomberos, cuatro ambulancias, la Secretaría de Movilidad y más personal de seguridad para acordonar la zona.

Después de más de 40 minutos de espera y de haber sido resuelta la revisión de electricidad, en solo segundos los puentes pulpo fueron demolidos, dejando una leve capa de polvo en el sector.

De acuerdo con las autoridades, desde tempranas horas la estructura era rociada con agua para evitar emitir mucho polvo. Así mismo, se conoció que durante el día el cuerpo de Bomberos seguirá regando agua en el lugar para así proceder al levantamiento de escombros.

Cómo será la movilidad después de la implosión de puentes en las Américas con calle 13

Según la Secretaría de Movilidad, el sistema de Transmilenio en este punto espera activarse de nuevo a las 2:00 p.m., pero ante las demoras, esto podría tardar más tiempo.

En cuanto a los demás cierres, las autoridades han dado a conocer que será hasta el martes 14 de octubre, a las 4:00 a.m., cuando vuelva a retomarse por completo la movilidad en este sector de la ciudad para todo el paso vehicular.

