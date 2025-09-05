Crepes & Waffles ha causado una gran conversación al anunciar una nueva decisión para su negocio. La cadena de restaurantes, que históricamente ha sido reconocida por su modelo de inclusión y apoyo a madres cabeza de familia, ha revelado cambios significativos que han suscitado tanto elogios como críticas. Esta dirección estratégica busca adaptar la empresa a las nuevas dinámicas del mercado y la exploración de nuevos formatos. La noticia ha resonado profundamente en el público, que sigue de cerca los pasos de una de las marcas más emblemáticas de la gastronomía en Colombia.

Como es bien sabido, esta afamada empresa ha tenido que afrontar distintos retos que lo llevaron a subir los precios de algunos de sus productos, todo debido al aumento de los alimentos que hay en Colombia y que también ha afectado a otros comercios reconocidos del país. Es decir, no se trata de un mal que solo golpee a esta compañía.

Ahora bien, como ha venido pasando desde hace años, Crepes & Waffles anunció que ‘Piccolo Capricho’ será su nuevo sabor de temporada, el cual fue anunciado el pasado 3 de septiembre. Se trata de un helado de fior fi latte —que se caracteriza por tener una base neutra y cremosa hecha solo con leche, nata y azúcar, sin huevos ni aromas añadidos, destacando el sabor auténtico de la leche— con amarenas italianas —cerezas silvestres de un profundo color oscuro, originarias de la región de Emilia-Romaña (Italia), conocidas por su sabor dulce y ligeramente ácido— y stracciatella.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Crepes & Waffles (@crepesywaffles)

Este hecho llamó la atención de cientos de internautas que tuvieron reacciones divididas, algunos de aprobación y otros de disgusto: “No me hagan esto, ¡qué delicia! Un pedacito de Italia en mi amada Colombia”, “este sabor se ve buenísimo”, “todo lo que hacen ustedes es perfecto”, “todo lo que tenga amarenas italianas es delicioso” y “no entendí nada”, son solo algunos de los comentarios a la publicación hecha por la cadena en Instagram.

¿Qué te regalan en Crepes & Waffles por tu cumpleaños?

Si va a celebrar su cumpleaños en Crepes & Waffles, le espera una dulce sorpresa. El restaurante le obsequia un delicioso mini waffle con helado, el postre ideal para endulzar ese día especial. Para recibirlo, solo tiene que presentar su cédula de ciudadanía o un documento de identificación válido al momento de pagar.

Este obsequio es la manera que tiene la cadena colombiana de unirse a la celebración de sus clientes. Es un gesto que, además de ser delicioso, le permite disfrutar de un postre icónico del restaurante, coronado con una bola de helado, para celebrar su vuelta al sol de la mejor manera.

¿Cuántos locales tiene Crepes & Waffles?

En el año 2025, Crepes & Waffles consolida su presencia con una red de 150 puntos de venta distribuidos por todo el territorio colombiano. Este impresionante número no solo refleja su éxito en el mercado nacional, sino también la constante expansión de una marca que ha sabido ganarse el cariño y la preferencia de sus clientes a lo largo de los años. La compañía, conocida por su innovador concepto que combina la alta cocina con un ambiente acogedor, continúa fortaleciendo su liderazgo en el sector gastronómico del país. Más allá de sus fronteras, la marca colombiana ha logrado expandir su influencia, contando con operaciones en cinco países a nivel internacional. Este alcance global subraya la solidez y el atractivo de su modelo de negocio. La expansión de esta cadena no se detiene, ya que la compañía se encuentra actualmente alistando nuevas aperturas tanto en el ámbito nacional como en el extranjero, lo que anticipa un crecimiento continuo y la llegada de su propuesta culinaria a nuevos mercados y públicos.

