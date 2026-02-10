Con el objetivo de democratizar el acceso a la economía digital en Colombia, el Ministerio de Tecnologías de la Información y lcas Comunicaciones (MinTIC), en alianza estratégica con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, puso en marcha su estrategia denominada Social Tech.

Esta iniciativa busca que miles de colombianos dejen de ser simples consumidores de contenido y se conviertan en creadores capaces de crear ingresos reales a través de las plataformas digitales.

El programa, que ya tiene sus inscripciones abiertas para este primer semestre de 2026, tiene como meta formar a más de 66.000 ciudadanos. Lo más llamativo de esta oferta es que es 100 % gratuita, virtual y cuenta con el respaldo académico de una de las universidades públicas más importantes del país, lo que garantiza que el certificado obtenido tenga peso en el mercado laboral actual.

¿Qué puede estudiar en los cursos del MinTIC?

La oferta de Social Tech no se queda en la teoría básica. Se trata de un ecosistema de cinco cursos diseñados para atacar los puntos neurálgicos de lo que hoy exige el mercado digital.

Cada curso tiene una duración total de 48 horas, divididas en 44 horas de trabajo asincrónico (usted maneja su tiempo) y 4 horas de sesiones sincrónicas o conferencias con expertos y reconocidos creadores de contenido.

Estos son los programas a los que puede aplicar hoy mismo:

Monetización de redes sociales: ideal para quienes quieren entender cómo activar las funciones de pago en plataformas como Facebook, Instagram o TikTok.

Marketing digital a través de redes sociales: enfocado en la creación de marca personal y comercial, pauta digital y estrategias de posicionamiento.

Psicología del consumidor para redes sociales: un curso vital para entender el comportamiento de las audiencias y saber qué tipo de contenido genera mayor impacto y “engagement”.

Análisis y optimización de contenido digital: aprenderá a leer métricas, entender algoritmos y ajustar su estrategia basándose en datos reales, no en suposiciones.

Monetización avanzada multiplataforma: para aquellos que ya tienen una comunidad y buscan diversificar sus fuentes de ingresos en diferentes canales simultáneamente.

La gran ventaja de este modelo educativo es su flexibilidad. Al ser virtual, permite que personas desde el Amazonas hasta la Guajira puedan conectarse, siempre y cuando tengan un dispositivo con acceso a internet. No se requiere un título profesional previo ni conocimientos avanzados, solo las ganas de aprender a navegar en la economía del siglo XXI.

Requisitos y pasos para no quedarse por fuera de la convocatoria

El proceso de inscripción es sencillo, pero los cupos, aunque son miles, suelen volar debido a la alta demanda. El Ministerio ha sido enfático en que la prioridad es llegar a poblaciones que tradicionalmente han estado excluidas de estos ecosistemas tecnológicos, como jóvenes en busca de su primer empleo, emprendedores rurales y mujeres cabeza de hogar.

Para inscribirse, usted solo debe cumplir con tres requisitos básicos: ser ciudadano colombiano, tener más de 18 años y contar con un correo electrónico activo. El paso a paso es el siguiente:

Ingresar al portal oficial: diríjase a la página web www.socialtech.gov.co Crear su perfil: deberá registrarse con sus datos básicos y su documento de identidad. Seleccionar su curso: elija el programa que más se ajuste a sus necesidades actuales. Iniciar la formación: una vez registrado, podrá acceder a la plataforma virtual de aprendizaje y avanzar a su propio ritmo.

Al finalizar satisfactoriamente las horas de estudio, los participantes recibirán un certificado digital avalado por el MinTIC y la Universidad Distrital, el cual podrán incluir en su hoja de vida para aplicar a vacantes de “Social Media Manager”, analistas de contenido o simplemente para potenciar sus propios negocios.

